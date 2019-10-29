警員涉用假便箋探女囚案　原有警長同往探訪　惟文件出錯未成事

駐守O記的探員涉以假警察便箋以申請公務身份，兩次探訪一名正在囚禁的哥倫比亞籍女子案續審，控方今(29日)傳召一名與被告屬不同警區的警長作供，他稱該哥籍女子疑有毒品的情報，他曾約被告一起到獄中接見該女子，惟到懲教所後才發現犯人編號出錯，最終他未有成功接見女子。警長又稱，他與被告事前有提到會各自通知各自的上司這次會面，而涉案的警察便箋亦是由被告準備。

特別職務組的警長李志禮(圖)供稱，他曾相約被告張嘉諾一起探監，最後未有成事。(馮家淇攝)

被告張嘉諾，43歲，案發時為駐守有組織罪案及三合會調查科的高級警員。控罪指張於2017年1月11及25日，在屯門大欖女懲教所持有及使用聲稱由何惠文當日簽署的警察便箋。

警長原亦被列為探訪人士之一

控方的證物上顯示，偵緝警長李志禮在其中一張便箋上，被列作探監警務人員之一。李志禮供稱，他當時屬港島總區特別職務隊，與被告屬不同隊伍。他為了收集毒品情報，曾相約被告於2017年1月10日，到大欖女懲教所與哥倫比亞籍女子會面。

有提要互相通知各自的上司

李稱本來不認識該名哥籍女子，僅知她與毒品人事有聯繫，於是接觸她收取相關消息。李稱見面前有口頭通報上司，他沒有就此事以書面提出申請，上司亦無反對及質疑這次見面。他亦有向被告表示需準備文件給懲教處，及各自通知各自的上司，被告表示會準備及知會上司，因此李沒有再理會。

犯人編號出錯未成功接見

惟當日犯人編號出錯及懲教所臨近關門，兩人最終未能成功接見該女子，懲教處安排兩人翌日（11日）再與該女子會面。被告在11日致電李，約他再到大欖女懲教所，但李有事未能去，但表示如有需要可再一同前往。李於被告被捕後才首次看到涉案便箋。

案件編號：ESCC1082/2019