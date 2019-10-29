中大研發腿部電力系統　以步行慢跑發電為電子產品供電　便利遠足

香港中文大學機械與自動化工程學系教授廖維新團隊，最近研發的極輕便人體動能電力採集系統，有關裝置以膝蓋為支點，能夠將步行時膝部彎曲的動能轉化為電力，為計步器、健康監測儀和全球定位系統（GPS）設備等穿戴式電子產品供電。 據團隊介紹，裝置僅重307克，配戴後以每小時2至6.5公里的慢步至慢跑速度步行，已能啟動穿戴式電子產品，例如智能手環。

中大機械與自動化工程學系教授廖維新團隊，研發的極輕便人體動能電力採集系統，能夠將步行時膝部彎曲的動能轉化為電力，為計步器、健康監測儀和全球定位系統（GPS）設備等穿戴式電子產品供電。（中大工程學院提供）

研究團隊採用輕便物料「壓電纖維」，在折合／彎曲的過程產生能量，配合彎曲樑（Bending Beam）及曲柄滑塊架構（Slider-crank Mechanism），將人體膝蓋於步行時的自然彎曲及伸直動作，轉化為電力。

廖維新解釋，膝關節是下半身運動範圍最大的關節，因此較其餘部位例如腳踝、臀部等能產生更多可利用的能量。研究團隊測試員佩戴後以每小時2至6.5公里（即慢步至慢跑）的速度步行，裝置能持續產生1.6毫瓦（Milli Watt）功率的電力，此輸出量能啟動穿戴式電子產品，例如智能手環。

中大機械與自動化工程學系教授廖維新（右）。（中大工程學院提供）

研究團隊又指，裝置原型僅重307克，對照測試員佩戴和不佩戴裝置的呼吸模式，顯示兩者步行時消耗的能量沒有差異，意味裝置沒有明顯加重佩戴者負擔。

廖維新認為，裝置對登山及遠足人士最為吸引，用家只需走路便能提供足夠電力，以維持智能手環等電子產品的運作，即使身處深山、於荒野迷路，也可持續進行健康監測和定位，必要時亦可發出求救信號。

廖維新的研究成果已刊登於國際著名學術期刊《應用物理學快報》（Applied Physics Letters），並獲編輯推薦為特選文章。