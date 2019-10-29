電線生產商兩名前僱員涉串謀詐騙　涉款82萬元　周四提堂

一間電線生產商兩名前僱員涉嫌串謀詐騙，作出虛假陳述致使該生產商以折扣價，向三間與被告有關聯的公司供應達340萬元的產品，導致相關生產商少收款項懷疑至少82萬元。兩人今日（29日）被廉政公署落案起訴，周四（31日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

一間電線生產商兩名前僱員涉嫌串謀詐騙，作出虛假陳述致使該生產商以折扣價，向三間與被告有關聯的公司供應達340萬元的產品。兩人今日（29日）被廉政公署落案起訴。（資料圖片）

兩名被告分別為39歲的彭永達及46歲的蘇影嫻，他們同是信誠電線有限公司前客戶主任及前助理客戶主任，任職時負責向客戶銷售產品，兩人同被控三項串謀詐騙罪名。

控罪指，彭永達及一名生意夥伴於2014年6月成立進達電業，而嘉俊工程和逸昇工程則是兩間與彭永達有關聯的公司。案情顯示，彭永達及蘇影嫻涉嫌於2012年6月至2015年4月期間，和與其他人士串謀詐騙信誠電線，不誠實及虛假地表示，另一間供應商曾向嘉俊工程及一個中文名稱與進達電業相似的新客戶，提出以低於信誠電線索取的價格向它們供應電線。

彭永達及蘇影嫻涉嫌安排信誠電線以折扣價，向嘉俊工程及進達電業供應發票總價約300萬元的電線，致使信誠電線的客戶改為向該兩間公司發訂單，以及安排該兩間公司向信誠電線的客戶，供應該等或部分電線。

餘下項控罪指，彭永達及蘇影嫻涉嫌於2015年3月至2016年6月期間，一同串謀和與其他人士串謀詐騙信誠電線，不誠實及虛假地表示，上述供應商曾向逸昇工程提出以低於信誠電線索取的價格向它供應電線；安排信誠電線以折扣價向逸昇工程供應發票總價逾44.7萬元的電線；以及安排逸昇工程向進達電業供應該等電線。

基於兩人的虛假陳述，信誠電線合共少收款項至少82萬多元。

兩名被告已獲廉署准予保釋，將於本周四（31日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。