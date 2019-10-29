【逃犯條例】涉7.28中西區暴動案　再有一被告疑潛逃遭法庭通輯

17人涉嫌參與7月28日中西區衝突事件並被控暴動的案件，今（29日）在西九龍法院再提訊，繼案件第一次提訊時，已有一名女被告潛逃，今再多一名被告未有現身，遭法庭發出拘捕令。控方亦申請修改控罪地點及將案件轉交區域法院，主任裁判官羅德泉將案押後至下月19日在區域法院的答辯，但場地上仍會在西九龍裁判法院處理。眾人續准保釋，但被禁離境。

仍有約數十名支持者到庭內支持被告並護送他們離開。(林樂兒攝)

17名被告依次為：陳偉林、甄凱盈、陳澤峰、布紫晴、何栢耀、梁志鵬、楊位醒、彭雨彤、劉耀銓、廖頌賢、陳永琪、廖天駿、林皓正、廖紫婷、李樹樺、胡嘉俊及張雯曦。

第2被告甄凱盈自首次提堂未有現身，第12被告廖天駿今亦告缺席，羅官批准控方申請，對廖發出拘捕令。

案件現餘下15名被告

控方修訂控罪，指被告於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里之間干諾道中和德輔道中的一帶，連同其他人參與暴動。而原先的控罪地點為香港上環干諾道中及文華里交界附近。除了未有現身的2名被告，現餘下的15名被告的案件會轉交區域法院。

官下令被告保釋期內不得離境

羅官上次提堂時撤銷眾被告的宵禁令和禁離香港的限制，今考慮續准他們保釋，但禁止他們離境。據了解，第2被告在首次提堂前飛往台灣，至於今未有現身的廖天駿，控方不清楚他是否在港。

另外，涉於9月29日金鐘參與暴動的被告洪聰滿早前與律政司商討於下月2至6日外遊，今獲法庭批准。

案件編號：WKCC3439、3791/2019