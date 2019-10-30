【逃犯條例．直播】理大生不滿校長拒與蒙面畢業生握手　校園快閃

香港理工大學周日（27日）舉行畢業典禮，頒授哲學博士學位暨榮譽學位時，有學生戴口罩上台，遭主禮嘉賓理大校長滕錦光拒絕握手，滕更示意學生下台，最後學生鞠躬後離開。 理大學生會認為滕做法不尊重學生，亦不尊重自己，故發起在理大本周繼續舉行畢業禮時表態，包括今日（30日）在校園舉行「畢業快閃」行動，以示對校長的不滿及反對政府引用緊急法等。

理大畢業典禮上，有女學生戴黑色口罩上台，欲與校長滕錦光握手合照時，未獲校長接受。（盧翊銘攝）

香港理工大學學生校董李傲然早前回應事件時指，反修例風波近5個月，校長由上任至今從未與學生公開會面之餘，更在畢業典禮上有欠風度，令人失望，認為校長不了解學生正面對的困局，難以想像日後校方與學生的關係會如何惡劣。（李傲然是2019年區議會大角咀北選區候選人之一，同區參與人包括現任區議員、社區工作者，屬民建聯的劉柏祺。）

理大同學今日自發在下午約2時於校園內集合，舉行「快閃校園畢業典禮」，以回應校長早前拒與戴口罩畢業生握手的舉動。

據知，畢業快閃行動包括向出席同學派發面具、播《願榮光歸香港》等與反修例有關歌曲，以及在校內範圍舉行遊行。

理大學生不滿校長拒與蒙面畢業生握手，發起校園「快閃」活動。(鄧穎琳攝)

快閃活動發起人之一應屆畢業生V同學指，「香港比起我這幾個月返不返工更重要」，故發起「快閃」活動。(鄧穎琳攝)

快閃活動發起人之一的應屆畢業生V同學指，自己就讀的應用科學及紡織學院並非今日畢業，但留意到「香港人日程表」，今日並無與其他活動撞期，故選擇今日發起快閃活動。

他們帶同早前理大同學親手摺、過千隻象徵「自由」的紙鶴到場布置，希望祝福畢業生、手足及被捕人士，他們預計會在派發約150個象徵對抗暴政的V煞面具後開始遊行，在集合地的「百步梯」位置已被貼上「光復香港、時代革命」標語。

V直言，學期完結後未有找工作，希望全程投入反修例活動，聲援55個被捕同學，「校方至今無公開表態或展示關心......工幾時返都得，但有些事不做，之後未必有機會」、「香港比起我這幾個月返不返工更重要」。