視障人士資訊科技計劃及個人電腦中央基金　明日起接受申請

社會福利署「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款將於明日（31日）至12月6日接受申請。 社署指，「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」方面，符合資格的機構可用指定的表格提出申請；而個別申請者需得到學校、勞工處等機構提名並提交指定申請表。而旨在資助殘疾人士購買電腦設備的「個人電腦中央基金（第41期）」方面，申請者需符合就有經濟、就業困難等條件。

社會福利署「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款將於明日至12月6日接受申請。(資料圖片)

機構可用指定表格申請 個別申請者需得到相關機構提名

社會福利署（社署）明日（31日）至12月6日，接受合資格人士或機構申請「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款。

「賽馬會視障人士資訊科技計劃」旨在資助為視障人士提供服務或教育的非牟利及非政府機構，配置高效能的中文讀屏設備、點字顯示器及輔助儀器，以方便視障人士瀏覽互聯網上的資訊世界，同時亦協助個別在學習或工作上必須使用高效能的資訊科技，但有真正經濟困難的視障人士購置這些器材。曾受惠此計劃者，如證明有真正的經濟困難及學習或工作需要，亦可再次遞交申請。

符合資格的機構可用指定的表格提出申請。個別申請者須得到提供康復服務的受資助非政府機構、本地大專院校的學生事務處、本地中、小學的校長或勞工處展能就業科提名，並經由提名機構提交指定申請表，以及所需器材的報價。而社署已發信邀請相關的機構協助推薦及遞交有關提名。

獲批核的機構申請可獲全數資助購買高效能中文讀屏設備（上限為9,800元）、點字顯示器（上限為36,000元）、輔助儀器（上限為66,300元）。申請獲批核的個別人士，可獲資助購買高效能中文讀屏設備（上限為9,800元）、輔助儀器／便攜式儀器（上限為49,600元）、點字顯示器（上限為32,400元）。

至於「個人電腦中央基金」，基金旨在資助符合資格的殘疾人士購置所需的電腦設備，並透過康復服務機構或勞工處展能就業科所提供的輔助和跟進服務，以協助他們在家中自設業務或在家中接受輔助就業服務。