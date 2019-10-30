視障人士資訊科技計劃及個人電腦中央基金　明日起接受申請

社會福利署「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款將於明日（31日）至12月6日接受申請。
社署指，「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」方面，符合資格的機構可用指定的表格提出申請；而個別申請者需得到學校、勞工處等機構提名並提交指定申請表。而旨在資助殘疾人士購買電腦設備的「個人電腦中央基金（第41期）」方面，申請者需符合就有經濟、就業困難等條件。
社會福利署「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款將於明日至12月6日接受申請。(資料圖片)
機構可用指定表格申請 個別申請者需得到相關機構提名
社會福利署（社署）明日（31日）至12月6日，接受合資格人士或機構申請「賽馬會視障人士資訊科技計劃（第29期）」及「個人電腦中央基金（第41期）」撥款。
「賽馬會視障人士資訊科技計劃」旨在資助為視障人士提供服務或教育的非牟利及非政府機構，配置高效能的中文讀屏設備、點字顯示器及輔助儀器，以方便視障人士瀏覽互聯網上的資訊世界，同時亦協助個別在學習或工作上必須使用高效能的資訊科技，但有真正經濟困難的視障人士購置這些器材。曾受惠此計劃者，如證明有真正的經濟困難及學習或工作需要，亦可再次遞交申請。
符合資格的機構可用指定的表格提出申請。個別申請者須得到提供康復服務的受資助非政府機構、本地大專院校的學生事務處、本地中、小學的校長或勞工處展能就業科提名，並經由提名機構提交指定申請表，以及所需器材的報價。而社署已發信邀請相關的機構協助推薦及遞交有關提名。
獲批核的機構申請可獲全數資助購買高效能中文讀屏設備（上限為9,800元）、點字顯示器（上限為36,000元）、輔助儀器（上限為66,300元）。申請獲批核的個別人士，可獲資助購買高效能中文讀屏設備（上限為9,800元）、輔助儀器／便攜式儀器（上限為49,600元）、點字顯示器（上限為32,400元）。
至於「個人電腦中央基金」，基金旨在資助符合資格的殘疾人士購置所需的電腦設備，並透過康復服務機構或勞工處展能就業科所提供的輔助和跟進服務，以協助他們在家中自設業務或在家中接受輔助就業服務。
申請人必須符合下列條件：
（一） 正接受康復服務機構或勞工處展能就業科所提供的服務及須由前述單位推薦；
（二） 公開就業有困難；
（三） 提供可行的業務計劃，而該計劃是必須使用電腦設備；
（四） 有經濟困難，無法購置業務所需的電腦設備；
（五） 有能力操作電腦以實踐其業務計劃；及
（六） 取得推薦申請人的康復服務機構或勞工處同意在申請人獲資助購買電腦設備後提供輔助和跟進服務。