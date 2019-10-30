菲傭產假被迫居僱主家　初生女兒卻不許伴隨　求再覆核同住政策

現時來港工作的外傭必須與僱主同住，有菲傭在港工作期間發現自己懷孕，即使獲發產假，也被強制與僱主同住，惟其女兒出生後，僱主卻不讓其女兒居於僱主家。菲傭指同住政策有違基本人權，不符合《香港人權法案條例》，入稟高等法院挑戰有關政策，望法庭頒令外傭不用強制在工作地點居住。

申請人Fernandez Yvette Dingle、其女兒Fernandez Eloisa Valerie，被告為勞工處處長及入境處處長。

入稟狀指，第一申請人於2018年5月27日獲聘為家傭，她於2018年12月發現懷孕，本年5月7日口頭通知僱主。第一申請人2日後在威爾斯親王醫院獲批產假證明，預產期為本年7月4日。不過第一申請人的僱主強調，根據法例她在產假內也必須與僱主同住。

僱主不許女傭女兒搬入同住

第一申請人於曾去信勞工處，詢問她在放產假期間，是否也須與僱主同住，對方回覆指勞工法例並沒有提及新生嬰兒的安排，或外傭是否要留港待產。

然而第一申請人的僱主一再堅持她在產假期間，要居於僱主家，因此第一申請人的產假期間，不可與女兒同住，僱主也不會協助照顧第一申請人的女兒。

曾到勞審處及平機會投訴

第一申請人嘗試向勞工處豁免同住但不果，第一申請人亦曾將事件訴諸勞資審裁處及平機會，並獲7172元賠償，但當中4410元需要給予僱主作為一個月辭職通知的補償，有關案件仍未完結。

申請人認為，外傭在產假期間也要與僱主同住，做法有違遷徙往來的自由，亦影響組織家庭的權利，違反《香港人權法案條例》。

案件編號：HCAL3215/2019