【逃犯條例】旅發局「盛宴11月」轉谷本地消費　高級食肆有七折

旅遊發展局斥資650萬元推出「香港盛宴11月」，為餐飲業界提供推廣平台，包括早前因受「香港美酒佳餚巡禮」取消的酒商、以及地道街頭小食店等，參與食肆達600間，比過往多出兩倍，力谷本地消費。 反修例示威衝突持140多日，未有平息跡象，餐飲零售一潭死水，來港旅客人數墮崖式下挫，不少國家及地區向本港發出旅遊警告。旅發局承認海外推廣工作變低調，但未計劃取消年底除夕倒數及新年花車巡遊。

洪忠興承認海外推廣工作變低調，但未計劃取消年底除夕倒數及新年花車巡遊。（勞敏儀攝）

今年「香港盛宴11月」活動約有600間餐廳和酒商響應，較去年的200間增加兩倍，投入資金亦由200至300萬元，增加超過一倍至650萬元。旅發局表示，約120間食肆推出低至七折的限定優惠，市民可透過FeedMe Guru網站及手機App「肥美達人——品味達人慶典」預訂餐廳，這包括米之蓮星級食肆。

此外，第一年有地道街頭食肆參與，只要在Klook網站及手機App以特價購買「地道饕客之旅」美食券，可在30多間食肆享用點心、燒味、麵食、街頭小吃及火鍋。

鄺英志（左）指出，今年因社會運動，酒商生意額不升反跌，故商會推出自救措施。（勞敏儀攝）

旅發局海外推廣轉低調

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興認為，雖然旅客人數大減及市民消費意欲低，但相信港人仍會以自己方式社交，又指今年主攻已訪港旅客及本地客，鼓勵外出用膳。

因應近月示威活動，原定10月31日至11月3日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」早前宣布取消，洪指其中約30間酒商以優惠價參加貿發局舉辦的「香港國際美酒展」，佔整體商戶數目約一成，另亦免費參與推廣香港美食網上平台，以優惠價繼續銷售。他又指，近月社會運動對旅發局海外推廣工作有影響，故現時大型廣告式推廣已減少，海外推廣工作亦轉低調，集中使用社交媒體及向鄰近地區宣傳香港，亦避免向已對向香港發出旅遊警示的國家及地區做推廣。

「美酒佳餚巡禮」酒商轉攻網售 折扣最高25%

香港酒業總商會旗下超過30個酒商受「香港美酒佳餚巡禮」取消影響，大部分響應旅發局推出的網上平台，以10%至25%折扣銷售。會長蘇又萍希望在旅發局推廣下，為酒商「幫補吓」。

該會副會長鄺英志補充，每年踏入10至12月節日氣氛濃厚，餐飲業生意額普遍上升，惟今年因社會運動，酒商生意額不升反跌，故商會亦推出自救措施，包括在11月16日舉行「cheers for Hong Kong」美酒美食嘉年華，未來亦帶領會員開拓東盟市場，開拓商機。

「蛇王芬」：6月以來生意大跌至少三成

街頭小食「蛇王芬」是參與食肆之一，推出88折套餐，盡享「三寶」（則蛇羹、燉湯、潤腸）。第四代後人吳煋姿表示，自6月反修例風波開始至今，生意額已較去年同期大跌至少三成，幸好近日踏入吃蛇羹旺季，生意額回升至與去年相約，希望能吸引更多本地人及外國遊客留意本地小食，亦希望客量可增加兩成。她透露，早在4、5月決定在沙田新城市廣場增開副線，被問及會否擔心被示威活動影響，笑言「唔擔心，支持本地人」。她亦計劃申請李嘉誠基金的6萬元「應急錢」，幫補差餉、強積金等。

另一間街頭小食店「媽咪雞蛋仔」亦推出85折套票，以及推出新口味，以澳門馬介休入饌。老闆娘之一黃巧詠表示，全港有14間分店，部分位於旅遊區及鄰近地鐵站，部分日子客流量大減、港鐵提早關站大大影響生意額。她亦希望希望申請6萬元「應急錢」，認為有助為「香港人打氣」。