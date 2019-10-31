【禁蒙面法】質疑《緊急法》本身屬違憲 泛民等求覆核今聆訊

因應本港連續數月的衝突事件，特首林鄭月娥於今年10月4日宣布引用《緊急法》，訂立《禁蒙面法》，並在宣佈後僅8個多小時後生效。此舉惹來廣泛爭議，認為有違憲之嫌。法庭基於事件的嚴重性，今天(31日)先行處理其中兩個司法覆核申請，並由兩名法官林雲浩及周家明一同處理，該兩申請不但質疑《緊急法》賦予特首及行政會議無限立法權，包括定立有可能侵害人權的條例，認為本身已屬違憲，即使要引用，亦只應在整個社群存亡受威脅，別無他法下才能引用，屬法律上的「最後武器」，質疑目前香港的環境，遠未達至如此嚴重的情況。

申請人認為，《禁蒙面法》根本無助制止暴力衝突繼續發生。(資料圖片)

自新法定立後，法庭共收到5個相關的司法覆核申請，法庭先行處理其中兩申請，包括24名泛民議員提，及前立法會議員「長毛」梁國雄的申請。雙方的論點，均有質疑《緊急情况規例條例》（緊急法），是否賦予特首無上的立法權力。泛民議員將會由資深大律師李志喜代表，而梁國雄則由資深大律師潘熙代為出戰。

《緊急法》賦予特首無限立法權已屬違憲

其中，二份申請均提及《緊急法》剝奪立法會職能，指根據《基本法》規定，立法會為香港的立法機關，特首無權立法。然而根據《緊急法》的規定，行政長官會同行政會議卻可擁有無限的立法權，可以頒佈任何她認為合乎公眾利益的規例，明顯違反《基本法》和三權分立。

特首未聯絡立法會自行立法

泛民議員的申請特別提到，政府立法時，距離立法會復會僅有十天，而立會主席亦可以按特首要求召開緊急會議，但政府未有聯絡立法會，反而以使用《緊急法》繞過立法會而立法，實際上已屬違憲。

禁蒙面無法阻止激進抗爭

另外，兩份申請亦同時質疑《蒙面法》根本無法保障公眾安全。據政府稱，《禁蒙面法》能有效減少暴力示威活動，但有申請人反駁，指《禁蒙面法》根本無法阻止激進示威者蒙面抗爭，又指他們本已面對最高刑期為五年的非法集會罪，加控蒙面罪並無阻嚇力，反而會激起更多社會不滿，令公眾秩序進一步受到破壞。

24名泛民議員早求就《禁蒙面法》申請司法覆核。（資料圖片／張浩維攝）

禁蒙面擴展至合法集會不合理

申請人又質疑，為何政府要將《禁蒙面法》的範圍拓寬至合法集會，指絕大部分參與合法和平集會的市民並無破壞公眾秩序和安全，他們可以因避免政治壓力、防止被上司或同事針對甚至解雇、或健康原因而在參與集會時戴上口罩。現在，《禁蒙面法》有機會令和平示威者不敢再出席集會，實際上侵害了他們匿名參與和平集會的權利。

基本人權不能隨意剝奪

其中泛文申請亦提到，《香港人權法案》列明，基本人權除在異常緊急、影響到該社群的存亡的情況下，不能隨意剝奪。 惟按《緊急法》規定，只要行政長官會同行政會議認爲情況屬危害公安時，即可無限制地以訂立法例，剝奪香港市民的基本人權。

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《緊急法》只屬法律上的最後武器

他們認為，《緊急法》所指危害公安的情況並未達至「異常緊急」的標準，《緊急法》因而不符合《香港人權法案》，理應被視為失效；而且，即使法庭認為《緊急法》並無違憲，該法亦只屬於法律上的「最後武器」，行政長官只可以在整個社群的存亡受到威脅，而且在別無他法下才可使用。

示威活動遠未至要引用《緊急法》

惟泛民議員認為，香港的示威活動遠遠未至於此，港府亦可以用原有的《公安條例》控制局面，因此並無法理基礎運用《緊急法》；而且，《緊急法》並沒有清楚列明可以政府禁止市民蒙面，只有寥寥數句簡略的條文，如「一般性的原則」、「合乎公眾利益」等。他們認爲，這些條文過於籠統，並不足以讓政府如此廣泛地限制《人權法》中規定的言論自由和私隱權等。

梁國雄認為新法條文欠清析，市民容易誤墮法網。(資料圖片)

憂市民容易誤墮法網

至於梁國雄所作的申請則提到，《緊急法》沒有清楚界定特首何時可用立法權力，指特首只需認為香港處於緊急情況或危害公安的情況，便可使用《緊急法》，條文當中亦未有列明特首的權限。因此，實際上特首可以在不予任何事前通知的情況下，隨時制定任何法律，市民大衆無法知悉特首何時可以立法限制他們的權利和自由，容易誤墮法網。

現有法例已足夠毋須訂立新法

另外，梁又質疑《禁蒙面法》中，警員有權要求任何人除去蒙面物品核實身分的必要性，指執法人員現時已經可以利用相關法律，以檢查身分證明文件的方法核實市民的身分，毋須另立新法。