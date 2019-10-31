【萬聖節．直播】網民發起戴面具行到蘭桂坊　海洋公園取消哈囉喂

今日 （31日）是萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶，呼籲市民「扮鬼扮馬」「慶節」，藉以反對《禁蒙面法》。警方呼籲當區店舖有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。 另外，年年旺場的海洋公園「哈囉喂全園祭」，吸引不少年輕居民及遊客入場，但今年因有傳有員工不滿萬聖節演出疑遭政治審查計劃罷工後，昨晚突宣布因應社會現今狀況及港島會有公眾活動，決定取消今晚的「哈囉喂」壓軸活動。

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【18:18】 中環站氣氛平靜，有約10名防暴警察及便衣警察在近皇后像廣場出口戒備。

【18:08】 中環靠近蘭桂坊的皇后大道中，每隔約10步有數名防暴警員戒備。

【18:06】 最接近蘭桂坊的中環站D2出口關閉。

【17:58 】蘭桂坊已擺放了水馬，有不少市民、遊客在場消遣，未見有警員在場佈防。

【17:30】警方表示，在《禁蒙面法》法下，市民仍可戴面具慶萬聖節，但警員有權要求及用武力除面罩、卸妝，以核實身份。當慶祝活動出現暴力行為，有可能成為規例第3條所指的「非法集結」，屆時即不能繼續戴蒙面物品。

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每年到萬聖節前夕，中環蘭桂坊都聚集不少「嘩鬼」慶祝。然而今年因為反修例示威持續，又有網民發起戴面具遊行，蘭桂坊今年低調迎節，幾乎沒有裝飾，氣氛大不如前。警方今日下午2時起，開始在蘭桂坊一帶分階段路，並放置水馬，以實施單向人流管制，市民今晚要進入蘭桂坊，需從德己立街進入。

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海洋公園昨晚宣取消「哈囉喂全園祭」，樂園將於今日下午6時關門，港鐵海洋公園站B出口關閉。為數約10名的沙田中學生，下午4時許到場才知項目取消，不禁失望。

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