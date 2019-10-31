【萬聖節．直播】蘭桂坊大小「鬼」出沒　警方中環多處布防

今日 （31日）是萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶，呼籲市民「扮鬼扮馬」「慶節」，藉以反對《禁蒙面法》。警方呼籲當區店舖有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。 另外，年年旺場的海洋公園「哈囉喂全園祭」，吸引不少年輕居民及遊客入場，但今年因有傳有員工不滿萬聖節演出疑遭政治審查計劃罷工後，昨晚突宣布因應社會現今狀況及港島會有公眾活動，決定取消今晚的「哈囉喂」壓軸活動。 《香港01》將直播維園、中環站、蘭桂坊及海洋公園情況。

【19:36】銅鑼灣：數名防暴警員突然在SOGO外截查一名黑衫市民，並向他搜身，該男子稱自己正在工作，不明為何會被截查。

維園有過百人聚集，大部分人戴上面具或口罩。（鄧家琪攝）

【19:25】維園：有過百人聚集，大部分人戴上面具或口罩，亦有人化妝扮演不同角色。

【19:22】有數十名防暴警察在遮打花園內外戒備及巡邏，部分「佔據」通往洗手間的走廊，有市民一度以為洗手間不得內進。

有警員在中環查問戴口罩市民。（羅君豪攝）

【19:15】蘭桂坊有不少市民開始叫口號，如「Stand With Hong Kong」、「時代革命」等，當中零星市民戴了黑色口罩，大部分是有經裝扮，叫口號約數分鐘後便散去。

【19:11】蘭桂芳有不少市民佩戴面具聚集慶節，氣氛和平熱鬧，亦有不少來自日本及歐美的遊客，都有不同裝扮造型。同時都有不少上班族收工後消遣。

Emmy說，今日蘭桂坊人流較少，但相對整個10月來說，今日的氣氛算不錯。（梁煥敏攝） 【19:08】於蘭桂坊一間酒吧工作多年的Emmy表示，相比於去年同一時間，今年的人流較少，但於整個10月來說，今日的氣氛算不錯，「過去的週五六、日人流真係好少，相信同社會運動有關，所以我哋都覺得有啲不開心，但也明白，同埋冇辦法。」 Emmy提到，整個10月份的營業額，較去年減少30%，算非常慘淡。另外，他說現時的氣氛相對不錯，同時，警方到遠處駐守較為理想，希望能夠維持一整晚，同時想起多年前蘭桂坊的慘劇，希望和平熱鬧的氣氛得以維持，來遊玩的市民能夠安全回家。

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【18:47】 在皇后大道中，大批防暴警察陸續從旅遊巴下車，並提取裝備。

【18:36】 蘭桂芳開始有打扮不同角色的市民聚集。

【18:34】怡和街SOGO外有三輛警車在場，數名防暴警員背有旗袋下車。

【18:24】銅鑼灣維園至SOGO崇光百貨外一帶大致平靜，未見有人群聚集。

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【18:18】中環站氣氛平靜，有約10名防暴警察及便衣警察在近皇后像廣場出口戒備。

【18:15】遮打花園只見下班步行到港鐵站的市民，未見有人聚集。

【18:08】中環靠近蘭桂坊的皇后大道中，每隔約10步有數名防暴警員戒備。

【18:06】 最接近蘭桂坊的中環站D2出口關閉。

【17:58 】蘭桂坊已擺放了水馬，有不少市民、遊客在場消遣，未見有警員在場佈防。

【17:30】警方表示，在《禁蒙面法》法下，市民仍可戴面具慶萬聖節，但警員有權要求及用武力除面罩、卸妝，以核實身份。當慶祝活動出現暴力行為，有可能成為規例第3條所指的「非法集結」，屆時即不能繼續戴蒙面物品。

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每年到萬聖節前夕，中環蘭桂坊都聚集不少「嘩鬼」慶祝。然而今年因為反修例示威持續，又有網民發起戴面具遊行，蘭桂坊今年低調迎節，幾乎沒有裝飾，氣氛大不如前。警方今日下午2時起，開始在蘭桂坊一帶分階段路，並放置水馬，以實施單向人流管制，市民今晚要進入蘭桂坊，需從德己立街進入。

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海洋公園昨晚宣取消「哈囉喂全園祭」，樂園將於今日下午6時關門，港鐵海洋公園站B出口關閉。為數約10名的沙田中學生，下午4時許到場才知項目取消，不禁失望。

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