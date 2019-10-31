【萬聖節．直播】警方中環兩度連發催淚彈　總數逾十枚

今日 （31日）是萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶，呼籲市民「扮鬼扮馬」「慶節」，藉以反對《禁蒙面法》。警方呼籲當區店舖有需要時提早關門，以配合警方行動，不過有酒吧表明會如常營業。 另外，年年旺場的海洋公園「哈囉喂全園祭」，吸引不少年輕居民及遊客入場，但今年因有傳有員工不滿萬聖節演出疑遭政治審查計劃罷工後，昨晚突宣布因應社會現今狀況及港島會有公眾活動，決定取消今晚的「哈囉喂」壓軸活動。 《香港01》將直播維園、中環站、蘭桂坊及海洋公園情況。

警方於擺花街舉出藍旗，要求在場人士離開。（梁煥敏攝）

【22:50】中環：警員在擺花街將三人制服，壓在地上。期間有警員與現場警務人員與傳媒爭拗。

【22:33】中環：另一批警員在金鐘道推進，稱會進入遮打花園清場。

【22:33】中環：數十名警員在石板街推進。

+ 2

+ 2

【22:24】中環：警方防線推至西港城，剛才聚集市民都是沿這個方向離開，現時已不見有聚集人群。

【22:21】中環：警方呼籲在場人士上行人路，惟大部分市民均在行人路上。在場人士再度指罵警員，警員開咪回應「聽唔到你講咩」。

【22:17】蘭桂坊：警方向石板街推進。

【22:17】中環：警方沿德輔道中推進，沿途都施放了幾枚催淚彈。警方後方的防暴警察因趕不及佩戴防毒面具感不適，多人咳和流眼水。

【22:07】中環：皇后大道中有多輛巴士停在路中，車長疏散所有乘客後，自己也跑離開。

【22:00】中環：警方在置地廣場外，連環發射催淚彈，大約有五枚。發射催淚彈時，部分警員亦未戴上防護裝備，警員於是聚集於畢打街和皇后大道中交界戴裝備。

中環站已關閉，有人在鐵閘外縱火。（侯彩琳攝）

【21:55】蘭桂坊：威靈頓街有警員表示會進行驅散。

【21:45】中環：示威者佔據畢打街德輔道中交界。

【21:40】中環：港鐵中環站K出口外有人縱火。

德輔道中部份路段被示威者佔據。（勞敏儀攝）

【21:40】德輔道中部份路段被示威者佔據，巴士已改道離開，電車仍勉強可以行駛。

自稱美國女子被警員制服在地。（鄭子峰攝）

【21:28】中環：有防暴警員與萬聖節裝扮的市民對峙，有警員重覆質問「你知唔知咩叫非法集結啊？你知唔知啊？非法集結啊？」一名有裝扮、聲稱是美國人的女子用英語向面前的防暴警表示不滿，期間有防暴警發射胡椒噴霧，並伸手向前疑想捉住該名女子，其後現場有人士大叫要急救人員。

一名女子被捕。（鄭子峰攝）

有記者中了胡椒噴霧，有人為其清洗。（鄭翠碧攝）

+ 2

【21:28】警方發公布指蘭桂坊示威者參與未經批准的集結。警方表示，今晚約8時，大批示威者佔據於中區德己立街與士丹利街，及德己立街與皇后大道中交界的位置，並與警員對峙。在場示威者現正參與未經批准的集結，屬違法行為。警方已在現場警告示威者，並呼籲他們盡快離開。另外，由於蘭桂坊一帶已相當擠擁，自晚上7時半開始，警方已實施人流管制，目前市民暫時不能進入蘭桂坊一帶的街道。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【21:23】蘭桂坊：大批市民聚集，警方拘捕一名女子，暫未知原因。

【21:15】蘭桂坊：警方把防線推後至德己立街街口，仍有大批市民聚集皇后大道中，沒有聽從警方呼籲離開。

【21:12】灣仔：皇后大道東、警察總部外仍未見遊行隊尾。大批市民沿途向警察高呼「除口罩啊」。

警員在德己立街舉藍旗後，市民不斷高呼「光復老蘭、我要飲酒」，警方則用燈照向市民。（羅君豪攝）

​【21:09】中環站按原定公布，在晚上9時關閉，列車不停該站。

【21:08】金鐘：在政府合署地面，有人揮動激光劍，高呼「五大訴求，缺一不可」。

【21:07】蘭桂坊：警員不停叫市民向後退。

【21:00】蘭桂坊：在皇后大道中，警方呼籲市民盡快從中環地鐵站離開。

+ 6 + 5 + 4

【20:52】 金鐘由維園出發的遊行隊伍，隊頭已到金鐘太古廣場外。

【20:50】灣仔：有沿途酒吧顧客與遊行人士擊掌表示支持。

【20:45】蘭桂芳：現場大批市民即大叫，顯得憤怒。警員舉起藍旗，指現場屬非法集會，要求聚集市民離開。

大批警員在德己立街與市民對峙。（羅君豪攝）

+ 3 + 2

【20:33】灣仔：灣仔站A出口橋上有警員戒備。3名防暴警突出在軒尼詩道馬路上，其後離去。

【20:25】蘭桂坊：士丹頓街、德已立街已封。

【20:25】蘭桂坊：德己立街有大批防暴警察戒備，雖然蘭桂坊範圍關閉，但仍有大批市民前往，有警犬在防線不斷向人群吠叫。

【20:21】蘭桂坊：警封鎖威靈頓街，叫現場人士離開。但現場仍站滿大批市民。

【20:17】銅鑼灣：行人路上有不少市民，全副裝備的防暴警察向SOGO方向前進，沿途被行人路上市民不停指罵。

【20:16】銅鑼灣：警察站在記利佐治街車路警告在場人士時，眾人仍可沿行人路經過，期間眾人高呼「邊有人遊行呀！」其後警員開始離開記利佐治街。

【20:11】蘭桂坊：大批市民在唱歌表示不滿，警員叫他們體諒。

【20:06】銅鑼灣：在SOGO外的數十名防暴警員向維園方向推進，舉黃旗。

【20:06】維園：部分集會人士改為不經原定路線，而是沿記利佐治街前行。

李小姐表示，參加今天的集會是為了抗議禁蒙面法。 【20:02】李小姐表示，參加今天的集會是為了抗議禁蒙面法，「戴口罩都唔畀，但警察就由頭遮到落尾，又有太陽眼鏡，你驚咩啫？視市民如無物！」她批評警察可戴口罩而市民不可是不公平、不對等，又強調「五大訴求，缺一不可」，故戴上面具參與今天集會。

【19:55】維園：聚集人士開始起步前往中環。

【19:55】蘭桂坊：防暴警察在英皇戲院外拉起防線，禁止市民再進入蘭桂坊。

【19:52】蘭桂坊：警方以安全理由封路，禁止再有人循德己立街上蘭桂坊。現場有人要求開路，氣氛突緊張。

【19:36】銅鑼灣：數名防暴警員突然在SOGO外截查一名黑衫市民，並向他搜身，該男子稱自己正在工作，不明為何會被截查。

維園有過百人聚集，大部分人戴上面具或口罩。（鄧家琪攝）

【19:25】維園：有過百人聚集，大部分人戴上面具或口罩，亦有人化妝扮演不同角色。

【19:22】有數十名防暴警察在遮打花園內外戒備及巡邏，部分「佔據」通往洗手間的走廊，有市民一度以為洗手間不得內進。

有警員在中環查問戴口罩市民。（羅君豪攝）

【19:15】蘭桂坊有不少市民開始叫口號，如「Stand With Hong Kong」、「時代革命」等，當中零星市民戴了黑色口罩，大部分是有經裝扮，叫口號約數分鐘後便散去。

【19:11】蘭桂芳有不少市民佩戴面具聚集慶節，氣氛和平熱鬧，亦有不少來自日本及歐美的遊客，都有不同裝扮造型。同時都有不少上班族收工後消遣。

Emmy說，今日蘭桂坊人流較少，但相對整個10月來說，今日的氣氛算不錯。（梁煥敏攝） 【19:08】於蘭桂坊一間酒吧工作多年的Emmy表示，相比於去年同一時間，今年的人流較少，但於整個10月來說，今日的氣氛算不錯，「過去的週五六、日人流真係好少，相信同社會運動有關，所以我哋都覺得有啲不開心，但也明白，同埋冇辦法。」 Emmy提到，整個10月份的營業額，較去年減少30%，算非常慘淡。另外，他說現時的氣氛相對不錯，同時，警方到遠處駐守較為理想，希望能夠維持一整晚，同時想起多年前蘭桂坊的慘劇，希望和平熱鬧的氣氛得以維持，來遊玩的市民能夠安全回家。

+ 3 + 2

【18:47】 在皇后大道中，大批防暴警察陸續從旅遊巴下車，並提取裝備。

【18:36】 蘭桂芳開始有打扮不同角色的市民聚集。

【18:34】怡和街SOGO外有三輛警車在場，數名防暴警員背有旗袋下車。

【18:24】銅鑼灣維園至SOGO崇光百貨外一帶大致平靜，未見有人群聚集。

+ 3 + 2

【18:18】中環站氣氛平靜，有約10名防暴警察及便衣警察在近皇后像廣場出口戒備。

【18:15】遮打花園只見下班步行到港鐵站的市民，未見有人聚集。

【18:08】中環靠近蘭桂坊的皇后大道中，每隔約10步有數名防暴警員戒備。

【18:06】 最接近蘭桂坊的中環站D2出口關閉。

【17:58 】蘭桂坊已擺放了水馬，有不少市民、遊客在場消遣，未見有警員在場佈防。

【17:30】警方表示，在《禁蒙面法》法下，市民仍可戴面具慶萬聖節，但警員有權要求及用武力除面罩、卸妝，以核實身份。當慶祝活動出現暴力行為，有可能成為規例第3條所指的「非法集結」，屆時即不能繼續戴蒙面物品。

延伸閱讀：【禁蒙面法】警方︰准戴面具慶萬聖節 警有權要求及用武力除面罩

每年到萬聖節前夕，中環蘭桂坊都聚集不少「嘩鬼」慶祝。然而今年因為反修例示威持續，又有網民發起戴面具遊行，蘭桂坊今年低調迎節，幾乎沒有裝飾，氣氛大不如前。警方今日下午2時起，開始在蘭桂坊一帶分階段路，並放置水馬，以實施單向人流管制，市民今晚要進入蘭桂坊，需從德己立街進入。

+ 10 + 9 + 8

海洋公園昨晚宣取消「哈囉喂全園祭」，樂園將於今日下午6時關門，港鐵海洋公園站B出口關閉。為數約10名的沙田中學生，下午4時許到場才知項目取消，不禁失望。

延伸閱讀：【萬聖節】海洋公園取消哈囉喂活動 中學生帶旗袍趕到始知摸門釘