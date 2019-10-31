九龍城兒童服裝店違規免費派發膠袋被定罪　罰款2千元

塑膠購物袋收費計劃實施約10年，環境保護署今日（31日）表示，位於九龍城獅子石道的「張記兒童服裝百貨」，因向顧客提供塑膠購物袋時沒有收取費用，今日在觀塘裁判法院被裁定違反《產品環保責任條例》，被判罰款2,000港元。

塑膠購物袋收費計劃實施約10年。（資料圖片／吳鍾坤攝）

環保署表示，署方執法人員今年4月巡查時，發現該兒童服裝店沒有按相關條例規定，在出售貨品時向顧客就每個所派發的塑膠購物袋收取不少於5毫的款額，遂即場向該店店主發出定額罰款通知書。其後店主提出抗辯，個案交由法庭處理。

署方提醒所有零售商戶，根據相關條例，除可豁免收費的情況外，賣方在出售貨品時，不論是直接或間接向顧客提供塑膠購物袋，均須向顧客就每個膠袋收取不少於5毫。署方如發現有商戶違規，會向他們發出定額罰款2,000元的通知書或將抗辯個案交由法庭處理。

此外，環保署會對嚴重違規個案提出刑事檢控，若違法者經法庭定罪，首次最高可被處罰款100,000元，其後再被定罪，最高可被處罰款200,000元。署方亦呼籲市民如發現商戶違規派發塑膠購物袋，應立即致電環保署熱線舉報。