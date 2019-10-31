【萬聖節．交通消息】港鐵臨時關閉旺角站　中環站9時如期拉閘

今日 （31日）是萬聖節前夕，有人發起港島面具集會遊行，由銅鑼灣維園遊行至中環蘭桂坊一帶，呼籲市民「扮鬼扮馬」「慶節」，藉以反對《禁蒙面法》。 另外今日亦是太子831暴力事件滿2個月，不少人前往「拜祭」。

中環蘭桂坊附近有巴士站暫停服務。（梁煥敏攝）

【21:00】港鐵：中環站臨時關閉，列車將不停中環站。

現時港鐵太子站、旺角站、中環站已暫時關閉，列車不停有關車站。基於安全考慮，其他車站可能隨時關閉，而未能預早通知。

港鐵中環站在晚上9時關閉。（鄺曉斌攝）

【20:46】港鐵灣仔站A1出口臨時關閉。

【20:25】新巴城巴：因應道路狀況，現在有17條路線改道行駛。另外，今日城巴B5號線由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出

的尾班車時間，分别為下午10時40分及11時35分。

改道路線：102, 104, 112, 118, 171 701, 701A, 796C, 904, 905, 970, 970X, 971, A20, A21, E21, E21A

【20:15】九巴指，因應旺角一帶最新交通情況，九巴路線有11條線暫停服務：

暫停服務

2, 6, 6C, 6F, 18, 41, 41A, 45 203C, 63X, 268X

其他路線可能會因應實際情況調整包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。

【20:14】港鐵：因應旺角站附近的突發情況，並有多個出入口被堵塞，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

港鐵今日較早時表示，設施的復修進度有所改善，但考慮到今日（31日）的風險狀況，列車服務將作出調整，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士服務會於晚上11時結束；由下午2時起太子站臨時關閉，列車將不停太子站；由晚上9時起中環站臨時關閉，列車將不停中環站。

機場快線自頭班車起，提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。因應機管局及政府要求，晚上9時起至尾班車，機場快線只提供九龍站至機場站來回服務，不停香港站、青衣站及博覽館站。

港鐵職員聯同機管局人員將於九龍站檢查乘客的機票及旅遊證件，提醒乘客為行程預留充裕時間。香港站市區預辦登機服務晚上8時起暫停，九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。