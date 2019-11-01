【逃犯條例．直播】市民於中環、觀塘快閃集會、遊行「追究警暴」

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個多月，至今仍未平息，昨日（31日）晚上中環、太子再爆警民衝突，警方在蘭桂芳附近一帶進行驅散，有市民中催淚彈不適。有市民今日（1日）分別於中環遮打花園，以及觀塘駿業街遊樂場發起快閃集會和遊行，

【13:58】觀塘快閃遊行人士於apm高唱《願榮光歸香港》後，於下午約2時陸續散去，有遊行人士一邊離開，一邊繼續高呼口號。

【13:42】逾200名觀塘快閃遊行人士沿觀塘道進入apm中庭位置，繼續高呼口號。

【13:28】觀塘快閃遊行人士於海濱道走出馬路，並轉入巧明街馬路繼續向apm方向行。巧明街一帶交通受阻，並出現車龍。

【13:25】中環遊行隊伍重返遮打花園，高唱《願榮光歸香港》，有人呼籲在場人士參與11月2日的維園集會。快閃遊行約於下午1時30分完結，隨後和平散去。

【13:11】觀塘駿業街約下午一時有近200人聚集，眾人走出遊樂場，沿駿業街行人路出發往apm，並高呼口號。

【12:56】中環目測逾百人響應行動，隊伍走出德輔道中遊行，高叫口號「解散警隊，刻不容緩」、「黑警死全家」、「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」。

【12:56】觀塘聚集人士人數增加至近百人，更有身穿校服學生。在場人士開始高呼「五大訴求 缺一不可」等口號。

【12:48】觀塘駿業街遊樂場約有20人聚集，大部分戴上口罩，但暫未有人叫口號等。

【12:42】遮打花園警方舉起黃旗。

【12:30】遮打花園現場約有20名人士聚集，部分人戴上口畢。現場所見，有人擺放「我願榮光歸香港」直幡於地上，並播放《願榮光歸香港》。有數名軍裝警員、旗手於附近戒備。