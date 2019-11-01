【逃犯條例】多間店舖遭破壞裝圍板　屋宇署：無明顯危險無需跟進

反修例風波愈演愈烈，多家中資背景或曾公開表明支持修例的相關店舖，包括吉野家、小米之家及中國銀行等均遭受大肆破壞，而相關店舖日前相繼在店外加裝圍板以加強保護。 消防處早前回覆《香港01》指，曾派員巡查涉事加裝圍板的店舖，發現消防設備處於正常狀態、未有違反《消防條例》，但會將個案轉介至屋宇署跟進是否涉樓宇改裝或加建。 屋宇署指，10月1日至30日期間，共接獲涉83個處所舖面豎設圍板投訴，將按程序作出跟進；而上述提及的吉野家、小米之家及中國銀行等個案，則指有關圍板無明顯危險，故無需進一步跟進。

銀行日前以木板圍起遭破壞的位置。（資料圖片／梁煥敏攝）

反修例爭議持續超過四個月仍未平息，示威者多次破壞中資背景或表明支持修例或警方的店舖，而部分店舖包括連鎖牛肉飯店吉野家、小米之家、中國銀行及中國工商銀行等，涉事店舖事後以金屬板圍封店舖。

對於上述店舖有否違反《建築物條例》。屋宇署回覆指，日前已派員視察，發現有關處所在舖前加設圍板，並獲告知正安排修葺損毀的地方，故豎設臨時圍板圍封擬施工範圍，避免影響公眾安全。屋宇署認為有關圍板無明顯危險，亦沒有引致逃生通道不足，故無需進一步跟進。

屋宇署續指，10月1日至10月30日，共接獲涉及83個處所有關舖面豎設圍板的投訴，正按以上程序作出跟進。

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屋宇署又指，一般而言店舖裝修或維修工程涉及豁免審批建築工程或無須事先獲得屋宇署的批准及同意而進行的小型工程，故其相關作臨時保護設施的圍板無須向屋宇署提出申請。

而商戶因其他實際需要(例如保安需要)而暫時需於其舖面豎設臨時圍板以作保護，屋宇署一般也不會要求商戶先提出申請。

倘屋宇署收有關舖面豎設圍板的投訴，會派員視察，檢視有關圍板是否有危險或引致逃生通道不足。若關圍板有欠妥情況，屋宇署一般會先向工程或店舖負責人作出口頭以及書面勸喻要求糾正，如發現有明顯危險或引致逃生通道不足，署方則會考慮按《建築物條例》採取執法行動。