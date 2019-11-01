【警方記者會】確保安全封閉蘭桂坊　協會同意做法

大批人士趁昨日（31日）萬聖節，前往蘭桂坊感受節日氣氛，惟警方晚上封鎖整個蘭桂坊，並以武力驅散。警方今日（1日）下午4時舉行例行記者會，港島總區高級警司（行動）吳樂俊在會上表示，警方一直有與蘭桂坊協會保持溝通，為確保昨日萬聖節的公共安全，故決定封閉蘭桂坊，強調蘭桂坊協會同意有關做法。

萬聖節亦是8.31事件兩個月，有人戴上了自製的「太子站面具」。（鄭子峰攝）

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜，聯同消防處副消防總長（新界北）郭柏超今日（1日）會見傳媒。

吳樂俊在會上強調，萬聖節前以至昨晚，均一直與蘭桂坊協會保持溝通。他表示，自6月起，公眾活動的潛在風險都非常高，警方需要確保昨日萬聖節的公共安全，避免慶祝的市民受暴力事件影響，才會決定封閉蘭桂坊，蘭桂坊協會亦同意有關做法。

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稱情報指有人欲使用汽油彈襲警

吳樂俊續解釋指，警方昨晚一直有與蘭桂坊協會保持溝通，由於當時旺角、太子已發生暴力事件，又有為數多達500人的遊行隊伍，由維園正向蘭桂坊進發；警方亦收到有資訊表示，有人會於蘭桂坊最繁忙情況下，使用汽油彈襲擊警員、加上考慮到現場有20至30名戴「V煞」面具的人士叫口號，便認為需要封閉蘭桂坊。

稱為免蘭桂坊人踩人慘劇重演

另外，吳樂俊亦在會上提及1990年代蘭桂坊的人踩人慘劇，他表示，若然警方不用嚴謹方式處理，令人踩人事件再次發生，是大家都不願看見。惟會上有記者質疑封閉蘭桂坊是「策略錯誤」，吳樂俊則指警方需要於公眾安全和慶祝節日的自由下取得平衡，而警方就昨晚情況作評估後，認為保障安全比慶祝自由更重要，故作出相關安排。

蘭桂坊慘劇發生於1993年元旦凌晨，多達2萬人聚集倒數，有人噴霧雪花、噴灑飲料等，令路面非常濕滑，再而人群中更有人擲酒樽、焚燒報紙，觸發人踩人事故，釀成21死63傷。政府展開獨立調查，確立警務處在往後的大型節日慶祝地點均採取人群管制措施，蘭桂坊一直人潮單向移動措施。