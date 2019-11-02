【逃犯條例】港鐵今晚10時收車　機鐵下午5時起只停香港及機場站

反修例風波持續，今日（11月2日）再有大型集會。港鐵表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞的設施有待復修，但經港鐵員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，今天港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務，將於晚上10時結束。

港鐵指，會因應實際情況，實施客流管理措施或作出車務調動；車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞，而縮短服務時間。

此外，機場快綫自頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；香港站及九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

但因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施的進出管制措施，機場快綫服務於今天下午5時起調整如下：

— 來往香港站至機場站的列車服務，約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站

— 香港站的市區預辦登機服務的截止時間，將維持在飛機起飛前90分鐘

— 九龍站的市區預辦登機服務今天將於下午4時起暫停

由下午5時起，機場快線香港站，會實施人流管理安排，所有機場快線乘客，需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處（地面層）協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件，有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。

港鐵提醒搭客預早計劃行程，並留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及傳媒發放有關最新車務安排的資訊。