【11.2交通消息】港鐵晚10時收車　灣仔站C出口關閉

反修例風波持續，再有人於今日（2日）發起在維園舉行集會。港鐵表示，今日港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。而機場快線自下午5時起只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。 至下午2時許，港鐵灣仔站C出口關閉，現場所見往C出口（駱克道）的通道架設封鎖線；而天后站內正實施人流管制，職員呼籲使用B出口離開車站。 九巴宣布，因應港島區最新交通情況，共有16條路線改道；新巴城巴則指，現有1條路線暫停服務，86條路線須改道行駛。

大批穿上黑衣並戴上口罩的市民於維園聚集。（余俊亮攝）

【15:40】港鐵天后站開始實施人流管制，職員呼籲乘客使用B出口離開車站，不要使用A出口。

【15:40】新巴城巴宣布，有1條路線W1暫停服務，86條路線須改道行駛，包括：1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 63, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15。



【15:20】九巴宣布，因應港島區最新交通情況，共有16條路線改道：

路線改道

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：維持正常

108

港島方向：不停景隆街至利舞臺廣場各站

九龍方向：不停怡和街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

112/116

港島方向：維持正常

九龍方向：不停怡和街至堅拿道東各站，加停堅拿道西站

117

港島方向：不停景隆街及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至興發街各站，加停堅拿道西站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩理臣山道(近立德里)至百德新街各站，加停堅拿道西站

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，加停百德新街、伊利莎伯大廈、杜老誌道及內告士打道(近柯布連道)站

九龍方向：維持正常

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：維持正常

905/960/961/978

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，加停中環廣場、瑞安中心、砵典乍街站

914

港島方向：維持正常

九龍方向：不停摩頓臺至利源東街各站，加停景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

948/968

港島方向：維持正常

九龍方向：不停中央圖書館至匯豐總行各站，加停景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街站

港鐵灣仔站C出口於下午2時許關閉，現場所見往C出口的通道設封鎖線，且附近張貼了暫時關閉的告示。（梁煥敏攝）

【15:00】九巴宣布，因應港島區交通情況，九巴以下路線因應實際情況作出改道安排，部分班次或會在中途站停止服務：

乘客可以堅拿道西站乘坐紅隧及東隧路線107/108/109/112/113/116/117/171/182/671前往九龍及新界各區。

【14:40】港鐵灣仔站C出口關閉，且往C出口的通道設封鎖線，附近範圍亦有張貼告示，提醒乘客C出口暫時關閉並使用其他出入口。

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【14:39】運輸署宣布，介乎書局街及上環（西港城）總站之間來回線的電車服務暫停。

港鐵銅鑼灣站內有多名職員駐守。（莊恭南攝）

【13:05】銅鑼灣港鐵站內暫時平靜，有多名身穿黃衣及黑衣的職員在站內主要電梯及閘機口駐守。

港鐵宣布，機場快線下午5時起，只來回香港至機場站。（資料圖片）

港鐵：晚上10時收車

考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上10時結束。

車站的無障礙設施也可能受到嚴重破壞而暫停使用，請事先聯絡車站職員查詢。

港鐵繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

機場快線：下午5時只來回香港站至機場站

機場快線現提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

而因應機管局及政府要求，下午5時起至尾班車，機場快線只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。

港鐵職員聯同機管局人員將於香港站檢查乘客的機票及旅遊證件。請為行程預留充裕時間。

九龍站市區預辦登機服務下午4時起暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

高鐵西九龍站：部分出入口關閉

運輸署表示，高鐵香港西九龍站的部分出入口暫時關閉，高速鐵路服務則維持正常。