【逃犯條例】中大學生辦自衛班對抗警察　搞手：不知何時會被打死

路透社報道，香港中文大學學生會在校內舉辦自我防禦班（self-defense classes），有在示威現場擔任救護人員的參加者指，課堂中會教授如何對抗警察和逃避拘捕。舉辦自衛班的William Cheung接受路透社訪問指，「不論前線示威者還是年輕人均需要保護自己，若不懂得保護自己，不知道何時會被毆打致死。」

中大學生辦自衛班，以軟膠條模擬被警棍毆打。（路透社）

反修例風波持續多月仍未平息，示威現場亦不時有人遇襲受傷。香港中文大學近月亦出現多場自衛班教授參加者自衞術，逃脫技巧以保護自己。而班上亦不時播放前線衝突影片教學。

31歲的參加者、曾是舞者的Pino在示威現場擔任救護人員，Pino接受路透社訪問時指，「我已經不再跳舞，我正在抗爭。」 她又透露，教練會在班上教授如何對抗警察（fight police）、逃避拘捕、亦用作防範被不同意見者襲擊。

中大學生辦自衛班，以軟膠條模擬被警棍毆打。（路透社）

在中大舉辦自衛課程的William Cheung接受路透社訪問時指，「不單單是前線示威者或年輕人，我們都需要學習保護自己的技巧。若你不能保護自己，你不知道何時會被毆打致死，或者被打至受傷和送院。」

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在近月的一天早上，中文大學圖書館外有約12名學生練習劍擊，又以軟棍模擬攻擊練習，又以背包作為盾牌。19歲參加者R（化名）稱指，當日課堂的主題是「逃走」，同時，因示威衝突仍未有完結迹象，故他認為課堂是必要的。