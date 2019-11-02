【11.2集會・市況】九龍公園1時關閉　太古廣場Starbucks關閉

反修例風波持續，今日（2日）再有人發起於維園舉行集會。康文署宣布，由於預計或出現特殊情況，油尖旺區的九龍公園所有設施將於下午1時提早關閉。而入境事務處亦宣布，轄下的全部9間智能身份證換領中心將會在晚上9時暫停服務。

【15：48】位於太古廣場內的Starbucks剛剛亦已拉閘停止營業，但沒有收起店外桌椅，約20名顧客仍未離開，繼續坐在店外。

【15:36】灣仔大有大廈內的Pacific Coffee亦於大約1小時前提早暫停營業。

【15:08】灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住，有附近店舖職員表示，店舖於早上仍有營業，於大約1小時前暫停營業。曾被示威者破壞、同樣設在灣仔軒尼詩道的多間餐廳，今日同樣暫停營業，附近街道現時一切正常。

軒尼詩道賽馬會投注站亦於早前暫停服務。

灣仔道吉野家門外以白色圍板蓋住。（梁煥敏攝）

太古廣場面向金鐘道的Starbucks關閉

太古廣場內，屬美心集團旗下的咖啡店Starbucks面向金鐘道分店已關閉，但在商場內的分店仍有繼續營業；而同屬美心集團經營的漢堡包店SHAKE SHACK面向金鐘道分店亦繼續營業。

康文署：九龍公園下午1時關閉

康文署宣布，由於預計或會出現特殊情況，油尖旺區的九龍公園所有設施將於下午1時提早關閉，以確保場地使用者的安全。 因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

永安百貨彌敦道店晚上9時關閉

永安百貨表示，考慮到交通情況，今天永安百貨彌敦道店之營業時間將至下午9時，其他分店則維持正常營業時間。

入境處宣布，由於公共交通服務受到影響，入境處轄下的全部9間智能身份證換領中心將會在晚上9時暫停服務。

智能身份證換領中心晚9時關閉

另外，入境事務處宣布，由於公共交通服務受到影響，入境處轄下的全部9間智能身份證換領中心將會在晚上9時暫停服務。已預約的市民可提前於今日較早時段或在稍後日子前往智能身份證換領中心辦理換證手續，而毋須重新預約。