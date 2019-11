【逃犯條例】彭博：開槍警遭起底、威脅強姦妻女　須休假搬離宿舍

反修例風波持續,警方曾多次開真槍,更曾打中示威者胸部,但無人因為中槍死亡。一名曾經開槍的警員Jacky,接受彭博(Bloomberg)訪問,講述自己開槍後遭起底的經歷,有人更以電話威脅他指將強姦他的妻子和女兒,他現正休假並搬離警察宿舍。Jacky說開槍一刻正面對示威者攻擊,惟他和其他警員已經使用非致命武器,如胡椒噴霧及催淚煙,惟仍無法驅散示威者,故最後只能開槍。Jacky又指,所遭受的攻擊令他心理備受壓力,令他直言「我不知道社會為何會變成這樣」(I don’t know how our society has come to this)。 彭博報道中亦有提及,前特首、全國政協副主席梁振英懸紅鼓勵市民舉報「暴徒」,以及有伺服器設立在境外的網站專門起底示威者和記者的資料,並獲內地官方傳媒轉載,一名曾被捕的示威者Mas(化名)稱,被捕後個人資料遭起底,擔心家人會受滋擾。

10月1日有示威者在荃灣中槍,經搶救後脫離生命危險。(資料圖片 / 梁煥敏攝)

反修例風波持續數月仍未平息,警方在示威現場所使用的武力一直備受爭議。據彭博昨日(1日)報道,警員Jacky於開槍後個人資料被起底,其後他更遭到死亡威脅。Jacky現正休假,而警方亦正如一貫調查任何開槍事件一樣,調查他開槍之事。彭博無披露Jacky的全名和具體哪一宗開槍事件及詳情。

「我第一次有這種感受,不那樣做我一定會死」

警員Jacky指,當時他與其他前線警員周圍均是示威者,示威者正用武器攻擊他們,且武力亦在升級。當時,警方已經使用非致命武器,包括催淚彈、海綿彈、布袋彈、胡椒噴霧,不過仍無法驅散示威者。

在此情況下,Jacky決定開槍。Jacky指,「我第一次有這種感受,不那樣做我一定會死,但我和我的小隊一定會有些事(It was the first time I felt that way -- not that I would necessarily die, but that something was going to happen to me and my unit)」,「所以當下我需要這樣做。」

持續多個月的反修例示威衝突,示威者和警方的武力均升級。(資料圖片)

搬離警察宿舍 三周不敢出門

在Jacky開槍後,他家人的個人資料很快便被起底。事件發生後兩日,他更收到大量騷擾電話,有人更威脅要強姦他的太太和女兒,亦有人指他全家都該死,而部分人則詛咒他。為此,Jacky曾試過一整天都關掉電話。其後,他又收到大量電子郵件,其中更涉及死亡威脅,其中一封信息更懸紅港幣50萬元殺死他。在此情況下,Jacky很快便離開其居住的警察宿舍,搬去安全的地方。其後,他更曾三周不敢踏出房間。

後悔影響女兒

Jacky又指,他女兒在學校亦遭到不好的對待,書桌被塗黑和被破壞。Jacky說,我並不後悔我救了我的同事,但後悔這影響了我的女兒。而個人資料被公布後不斷受到個人攻擊,這帶來的心理傷痛比和示威者對抗更嚴重。Jacky指,「我不知道社會為何會變成這樣」(I don’t know how our society has come to this)。

示威者、記者同遭起底

彭博報道中亦有提及,前特首、全國政協副主席梁振英懸紅鼓勵市民舉報「暴徒」,以及有伺服器設立在境外的網站專門起底示威者和記者的資料,並獲內地官方傳媒轉載。一名曾被捕的示威者Mas(化名)稱,被捕後個人資料遭起底,擔心家人會受滋擾。