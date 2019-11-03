【七區集會．全日總覽】趙家賢被咬甩耳　太古夫婦捱斬　多區衝突

反修例風波持續逾5個月，有網民發起於11月3日下午1時「七區行街」反「警暴」，擬定集結地點包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、荃灣公園、沙田百步梯及屯門文娛廣場。 集會於多區演變衝突。當中太古城有灰衣國語男先後持刀斬修一男一女，之後再咬甩區議員趙家賢耳朵，事件中兩名男子危殆。至深夜，將軍澳廣明苑位置又有警民衝突，警方發射多枚催淚彈到屋苑範圍，示威者亦燃燒雜物。 政府就沙田、屯門、大埔、太古城等區出現襲擊和破壞行為，予以嚴厲譴責。至於晚上在太古城發生的傷人事件，政府深表遺憾。

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2019年11月4日 星期一

【3:02】浸會大學校長錢大康向師生發信，指浸大編委會一名新聞系學生晚上在太古城採訪期間被捕。

【2:15】將軍澳廣明苑有居民代表稱，剛才警民衝突最少導致三人受傷，其中有學生因躲避射入停車場的催淚彈由三樓跌到二樓，嚴重受傷，已送院治理。

【2:01】廣明苑的示威者再於唐明街位置以雜物佔路，現場最少有二百名示威者。

【2:01】有消防員到廣明苑雜物燃燒現場，之後滅火。現場仍有大約數十名示威者。

【1:45】將軍澳防暴警撤退。之後有示威者於廣明苑對出燃燒雜物。

【1:36】將軍澳防暴警再向廣明苑方向的高位發射數枚催淚彈。

【1:22】將軍澳防暴警逐步撤離廣明苑，現場大量居民從四方八面不斷抗議喝鬧警方。有警員在臨上警車撤退前，連續向屋苑射出最少三枚催淚彈。

【1:15】將軍澳大批防暴警衝入廣明苑，有人持大聲公抗議，要求警方離開私人範圍。

【1:08】將軍澳警察制服一名男子，該男子早前持消防喉走向警察。

【0:58】將軍澳的警察防線向前推進，並不斷發射催淚彈。警察進入廣明苑位置，原本聚集的示威者已散去不同地方。由於曾有示威者在高位掉雜物，警方於是向高位的停車場內射催淚彈。催淚煙飄入附近住宅。另外有警員進入屋邨範圍內進行搜捕。

另外，政府就昨日（3日）沙田、屯門、大埔、太古城等區出現襲擊和破壞行為，政府予以嚴厲譴責。至於晚上在太古城發生的傷人事件，政府深表遺憾，嚴厲譴責暴力行為。政府呼籲意見不同人士放下分歧。

【0:52】將軍澳的警察防線不斷向示威者位置發射催淚彈，但示威者未散去，仍在對峙，有零散示威者投擲雜物還擊。有兩架消防車曾到場，估計是由於要處理尚德邨因催淚彈後響消防鐘。

【0:40】將軍澳唐明街的警察防線剛發射最少六枚催淚彈，示威者稍為退後。

【0:28】將軍澳唐明街及唐俊街十字路口有全副武裝的防暴警組成防線，與尚德邨對面的示威者對峙。有示威者投擲雜物，但由於距離較遠，未有擲到警員。之後示威者開傘組成防漿，警方已出示黑旗。

【0:17】元朗再有四名黑衣青年被多名防暴警扣查。

【0:00】元朗有一名黑衣男子被多名防暴警制服並拘捕。

2019年11月3日 星期日

【23:44】將軍澳尚德廣場有三位男傷者正被救護員救治，據了解三人早前被警方的胡椒噴劑噴中，有人懷疑下身被射中。據現場人士稱，將軍澳約半小時前有市民於附近天橋聚集，之後有警察到場並射胡椒噴劑。

【七區集會．港九直播】將新增新界直播示威，並繼續報道全港示威情況

【22:09】太古城警方在撤退途中，有硬物擊中警車，之後一批警員落車，並在沒有舉旗下突然數枚射催淚彈。現場仍有大批居民聚集，部份人吸入催淚氣體後不適，當中包括立法會議員范國威要義務救護員協助。

【22:02】太古城聚集的居民未有理會民主派的呼籲離開，現場不少人士仍在抗議，並呼叫反警口號，要求警方離開。相比之下，現場警力有減少。

【21:49】多名民主派議員到太古城，現場有大量居民聚集。譚文豪嗌咪，指應趙家賢呼籲太古城街坊離開，避免更多居民被警方拘捕。

【21:29】多名民主派議員到東區醫院探望早前襲擊及咬甩耳朵的區議員趙家賢。涂謹申指趙現時清醒，但未知斷耳能否駁回。趙又呼籲太古街坊今晚不要為他聚集，「擔心警方濫用暴力」，尤其襲擊後街坊會情緒激動。涂謹申引述趙，指當時趙見到有襲擊者以刀斬市民，趙勸止，襲擊者轉以攻擊並咬趙，其他現場人士嘗試拉開襲擊者但不成功。趙被咬甩耳朵後，感極痛楚，大叫：「耳仔去咗邊度？」趙又擔心兩名被斬傷的市民。

【20:54】太古城有防暴警突然衝往人群，捉住一名少年，之後數名防暴警將少年壓在地上制服。少年身上有相機及證件，他被警方拘捕後，要求入醫院驗傷，又大叫自己不會自殺及指現場警員威嚇他。據了解，該少年為浸大學生記者。警員在制服少年時，有其他拍攝的記者被噴胡椒噴霧。該少年為今日內第二名被警方拘捕的記者。

【20:30】鑽石山荷里活商場作出廣播，指由於出現緊急情況，為顧及顧客、租户及職員安全著想，將於15分鐘後關閉。

【20:13】鑽石山龍蟠苑外，有一男一女年輕人遭防暴警察截查，檢查身分證。在場圍觀市民鼓噪。

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【11.3】太古城血案全實錄 趙家賢耳朵遭監生咬甩 地面遺殘肉

【20:01】目擊者高太指出，一個灰色衫男子在太古城中心商場地面出口對開，疑似用刀傷人。她說，該灰衫人曾與在場人士口角爭執，其後突然聽到有人大叫「有刀」，之後有約3至4人受傷，情況混亂。

從讀者提供的片段所見，有兩名傷者倒地，地上血跡斑斑，其中一名傷者口戴上黑色口罩及鴨舌帽，該名男子背部受傷。

現場消息指，趙家賢趕到現場後，亦遭施襲的灰衣男子咬耳朵，地上遺下殘缺的耳朵組織。他其後用袋拾起取朵殘破組織，送院治理。

【19:57】現場傷者陸續被送上救護車，現至少有5部救護車候命。

【19:41】有數十名防暴警員到達太古城中心。

在現場最少有5人浴血，傷者梁女士向記者透露事發經過，指她與妹妹及妹夫在商場用膳後，因政見問題，在商場外與操普通話的人士爭執，雙方有口角，突見灰衣男人在袋中取出一把疑似水果刀物體，混亂期間妹妹及妹夫浴血，並引發大批黑衣人趕至反擊「私了」。

【19:36】太古城中心爆疑「私了」事件，現場常混亂，滿地血跡。

現場畫面可見，有一名身穿灰衣的男子被在場人士攻擊，地上有血跡。該名男子倒地後仍遭多人襲擊，其後他再站在地上再衝向人群反擊，情況混亂。

【19:20】大批市民要求保安人員解釋為何讓防暴警察進入商場，但無法獲得確實回覆，部分市民用長遮關起商場玻璃門，亦有市民在商場內高呼口號。有在場人士表示，於下午6時許，有數人塗污北京樓、美心兩間食肆，及後突然有大批防暴警察進入商場內，制服多人。

【19:20】《立場新聞》表示，一名特約攝影記者，在太古城中心採訪期間被捕，被防暴警察鎖上手扣押上警車帶走，當時他有配戴記者證，目前未確定事發經過和原因。

《立場》指，該特約攝影記者自6月示威浪潮至今一直代表《立場新聞》在現場採訪，強調記者有權在現場採訪，要求警方交代記者被捕原因，並盡快讓被捕人會晤律師代表，《立場新聞》將為記者提供所需協助。

【19:17】大批市民仍然在太古城內質問商場職員。

【19:12】約20名防暴警一度進入鑽石山荷里活商場，並截查兩名黑衣人士，其後離開。其後有大批市民到詢問處，追問保安為何容許警員入商場。

【19:10】警方發聲明，指下午約5時許開始，一批蒙面示威者在太古城內聚集及高叫口號，秩序大致良好。及後，一批蒙面暴徒在太古城內破壞一間餐廳，警方遂於傍晚六時許，到場處理相關罪案及採取拘捕行動。警方警告蒙面暴徒停止破壞及違法行為，並呼籲示威者保持理性及冷靜，切勿阻礙警方執法。

【19:05】大批防暴警察坐警車離開後，市民不滿防暴警察可以進入商場，決定包圍管理處。太古城中心內有廣播，指商場即將關閉。

【19:00】大批市民繼續包圍太古城中心的保安員，要求他們交代為何會有防暴警察入內。

【18:50】太古城中心外的警員陸續上警車。

【18:46】大批防暴警在太古城中心外聚集，並向在場聚集人士施放胡椒噴霧。

【18:40】有市民激動向保安表示，親眼目睹防暴警員進入商場大門，「你哋都無人睇住，一個人都無，我喺上面睇住。」保安無奈指「我哋喺二樓，點知佢哋入嚟？」一批防暴警察離開商後，再有第二批防暴進入太古城中心內。

【18:40】在黃大仙，有人被防暴警截查。

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【18:30】大批防暴警於太古城中心內拉人，並向在場人士舉槍、胡椒噴霧等，亦有在場人士不斷指罵警方「黑社會」，有警員則不斷撞撞記者，並舉起胡椒噴霧。有多名市民嚇哭。太古城中心內有市民質問商場職員，職員表示：「無人放佢哋（警察）入黎」，被問及商場是否曾報警，他又指：「完全無。」部份警員走出商場後，職員鎖上商場的出入口。

【18:26】一批防暴警在太古城中心內，曾在低層用槍指向人群。

【18:20】有防暴警察進入太古城中心內，引起在場市民不滿鼓噪。據現場消息指，大批防暴突然於太古城中心5樓的出入口，進入商場內，並到達2樓制服多人。

【17:48】太古城中心商場廣播指，商場內有大批人聚集，請在場人士注意，走到安全位置。現場聚集的市民將於6時開始，於二樓圍圈築起人鏈，目測至少數百人參加。

【17:38】太古城中心內，在場人士亮起手機燈光，並高唱《願榮光歸香港》。

【17:11】太古城中心有近百人聚集，於不同樓層高呼口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「蒙面無罪，立法無理」等口號。

【17:00】消防員到場熄滅火種，龍翔道往荃灣方向行車回復正常。

【16:58】多名防暴警察到場，將龍翔道路障移走，並救熄起火垃圾桶。

【16:52】有示威者於龍翔道放置路障堵路，一度堵塞3條行車線往荃灣方向行車線，但有私家車司機其後移開路障，現場有垃圾桶起火。現時龍翔道左轉入橫頭磡道路被阻。

【15:53】有防暴警員於麥花臣球場外，截查一名穿黑衣、戴黑口罩的年輕人。現場有約十多名防暴警，部分手持圓盾。

【15:35】黃大仙中心內有十數人叫口號，包括「五大訴求，缺一不可」、「香港警察，知法犯法等」，有部份人街坊裝，亦有人戴口罩或頭巾遮蓋面部。

【14:57】在旺角，三名防暴警走到麥花臣球場看台搜查一名穿黑衣青年的隨身物，隨即引起在球場聚集的市民不滿，指罵警員。

【13:55】防暴警察在添馬公園播放錄音，指添馬公園或將有公眾活動舉行，公園將會關閉，呼籲所有人離開。他們其後封鎖「海富橋」及其他公園出入口。

期間有10多名長者在添馬公園聚集和閒談，惟防暴警察稱添馬公園將會關閉，將他們驅逐離開公園，並向他們稱，若不離開將干犯阻差辦公罪。

【12:40】警員在黃大仙站A出口一度截查一名帶有長棍的小孩，其後獲放行，防暴警察在黃大仙祠對出及紀律部隊宿舍外戒備。

【12:40】金鐘添馬公園暫時未有黑衣人聚集，只見大批聚餐的外籍傭工。

【12:19】黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。

【12:17】旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士，麥花臣球場內則未見黑衣市民聚集，仍有不少市民如常踢足球。

黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。（陳倩婷攝）

旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士。（黃偉倫攝）

周六（2日）港島及油尖旺一帶再出現激烈警民衝突，有網民指警動用過度武力涉「警暴」，遂發起「七區行街」抗議警方濫用武力。