【七區集會．港九直播】防暴警太古城中心制服多人　商場提早閂門

反修例風波持續逾5個月，有網民發起今日（3日）於下午1時「七區行街」反「警暴」，擬定集結地點包括金鐘馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、荃灣公園、沙田百步梯及屯門文娛廣場。 《香港01》直播現場情況。

【19:12】約20名防暴警一度進入鑽石山荷里活商場，並截查兩名黑衣人士，其後離開。

【19:10】警方發聲明，指下午約5時許開始，一批蒙面示威者在太古城內聚集及高叫口號，秩序大致良好。及後，一批蒙面暴徒在太古城內破壞一間餐廳，警方遂於傍晚六時許，到場處理相關罪案及採取拘捕行動。警方警告蒙面暴徒停止破壞及違法行為，並呼籲示威者保持理性及冷靜，切勿阻礙警方執法。

【19:05】大批防暴警察坐警車離開後，市民不滿防暴警察可以進入商場，決定包圍管理處。太古城中心內有廣播，指商場即將關閉。

【19:00】大批市民繼續包圍太古城中心的保安員，要求他們交代為何會有防暴警察入內。

【18:50】太古城中心外的警員陸續上警車。

【18:46】大批防暴警在太古城中心外聚集，並向在場聚集人士施放胡椒噴霧。

【18:40】有市民激動向保安表示，親眼目睹防暴警員進入商場大門，「你哋都無人睇住，一個人都無，我喺上面睇住。」保安無奈指「我哋喺二樓，點知佢哋入嚟？」一批防暴警察離開商後，再有第二批防暴進入太古城中心內。

【18:40】在黃大仙，有人被防暴警截查。

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【18:30】大批防暴警於太古城中心內拉人，並向在場人士舉槍、胡椒噴霧等，亦有在場人士不斷指罵警方「黑社會」，有警員則不斷撞撞記者，並舉起胡椒噴霧。有多名市民嚇哭。太古城中心內有市民質問商場職員，職員表示：「無人放佢哋（警察）入黎」，被問及商場是否曾報警，他又指：「完全無。」部份警員走出商場後，職員鎖上商場的出入口。

【18:26】一批防暴警在太古城中心內，曾在低層用槍指向人群。

【18:20】有防暴警察進入太古城中心內，引起在場市民不滿鼓噪。據現場消息指，大批防暴突然於太古城中心5樓的出入口，進入商場內，並到達2樓制服多人。

【17:48】太古城中心商場廣播指，商場內有大批人聚集，請在場人士注意，走到安全位置。現場聚集的市民將於6時開始，於二樓圍圈築起人鏈，目測至少數百人參加。

【17:38】太古城中心內，在場人士亮起手機燈光，並高唱《願榮光歸香港》。

【17:11】太古城中心有近百人聚集，於不同樓層高呼口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「蒙面無罪，立法無理」等口號。

【17:00】消防員到場熄滅火種，龍翔道往荃灣方向行車回復正常。

【16:58】多名防暴警察到場，將龍翔道路障移走，並救熄起火垃圾桶。

【16:52】有示威者於龍翔道放置路障堵路，一度堵塞3條行車線往荃灣方向行車線，但有私家車司機其後移開路障，現場有垃圾桶起火。現時龍翔道左轉入橫頭磡道路被阻。

【15:53】有防暴警員於麥花臣球場外，截查一名穿黑衣、戴黑口罩的年輕人。現場有約十多名防暴警，部分手持圓盾。

【15:35】黃大仙中心內有十數人叫口號，包括「五大訴求，缺一不可」、「香港警察，知法犯法等」，有部份人街坊裝，亦有人戴口罩或頭巾遮蓋面部。

【14:57】在旺角，三名防暴警走到麥花臣球場看台搜查一名穿黑衣青年的隨身物，隨即引起在球場聚集的市民不滿，指罵警員。

【13:55】防暴警察在添馬公園播放錄音，指添馬公園或將有公眾活動舉行，公園將會關閉，呼籲所有人離開。他們其後封鎖「海富橋」及其他公園出入口。

期間有10多名長者在添馬公園聚集和閒談，惟防暴警察稱添馬公園將會關閉，將他們驅逐離開公園，並向他們稱，若不離開將干犯阻差辦公罪。

【12:40】警員在黃大仙站A出口一度截查一名帶有長棍的小孩，其後獲放行，防暴警察在黃大仙祠對出及紀律部隊宿舍外戒備。

【12:40】金鐘添馬公園暫時未有黑衣人聚集，只見大批聚餐的外籍傭工。

【12:19】黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。

【12:17】旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士，麥花臣球場內則未見黑衣市民聚集，仍有不少市民如常踢足球。

黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。（陳倩婷攝）

旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士。（黃偉倫攝）

周六（2日）港島及油尖旺一帶再出現激烈警民衝突，有網民指警動用過度武力涉「警暴」，遂發起「七區行街」抗議警方濫用武力。