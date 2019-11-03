【七區集會．港九．直播】網民「行街」　警宣布關閉添馬公園

反修例風波持續逾5個月，有網民發起今日（3日）於下午1時「七區行街」反「警暴」，擬定集結地點包括金鐘馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場、荃灣公園、沙田百步梯及屯門文娛廣場。 《香港01》將直播現場情況。

【13:55】防暴警察在添馬公園播放錄音，指添馬公園或將有公眾活動舉行，公園將會關閉，呼籲所有人離開。

期間有10多名長者在添馬公園聚集和閒談，惟防暴警察稱添馬公園將會關閉，將他們驅逐離開公園，並向他們稱，若不離開將干犯阻差辦公罪。

【12:40】警員在黃大仙站A出口一度截查一名帶有長棍的小孩，其後獲放行，防暴警察在黃大仙祠對出及紀律部隊宿舍外戒備。

【12:40】金鐘添馬公園暫時未有黑衣人聚集，只見大批聚餐的外籍傭工。

黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。（陳倩婷攝）

【12:19】黃大仙廣場未見有人聚集，有身穿裝備的便衣警員到場檢查附近花槽。

【12:17】旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士，麥花臣球場內則未見黑衣市民聚集，仍有不少市民如常踢足球。

旺角山東街優才書院外有逾10名防暴警戒備，期間截查一名身穿黑衣的男士。（黃偉倫攝）

周六（2日）港島及油尖旺一帶再出現激烈警民衝突，有網民指警動用過度武力涉「警暴」，遂發起「七區行街」抗議警方濫用武力。