慢阻肺病患者做適量運動增肺功能　減死亡風險　

今日（20日）是世界慢性阻塞性肺病日，這病是香港第七大致命疾病。據醫管局數字，在2014年有約五萬名慢阻肺病病人在公立醫院接受治療。 73歲的鄺先生煙齡達50多年，約十年前確診慢阻肺病，他在戒煙和開始做運動後身體有改善。有醫生指出，運動可有效減慢患者肺功能走下坡的速度，建議患者可以進行中等程度的運動，鍛煉肌力和心臟。

慢阻肺病患者鄺先生（左一）、李先生（左二）分享患病經歷。

老煙民患者做運動 肺功能上升至三成

慢阻肺病患者氣管變得狹窄，造成呼吸困難，九成致病原因是吸煙。

73歲的鄺先生自20歲左右開始吸煙，高峰時一日吸三包煙。他本來有跳舞，但後來因氣喘變得嚴重未能繼續跳舞。他在約十年前因氣喘到醫院求醫，確診患上慢阻肺病，肺功能餘下兩成。他要使用呼吸機來紓緩病情，但他指仰臥和急步走時仍覺辛苦，即使做五分鐘運動都覺得氣喘。鄺先生在數年前開始做恆常運動，他表示身體狀況有改善，近期肺功能由兩成回復至三成。

美國胸肺學院（港澳分會）會長李文寶醫生指出，有慢阻肺病患者誤以為自己有氣喘做運動會有風險，從而不做運動，結果令體能和肌力下降，形成惡性循環。香港胸肺學會會長林志良醫生補充，運動不足的患者，長遠會增加患上合併症的風險，包括心臟病、骨質疏鬆症和癌症等，令死亡風險上升。近年本港因慢阻肺病入院的病人中，死亡率約16%，出院後兩年死亡率接近三成，醫生認為情況可以改善。

每天運動30分鐘 患者可調節運動時間

林志良指，患者最初開始運動時出現氣喘屬正常情況，林建議可以每天運動30分鐘，每周3至5次，可步行或騎固定式單車等，關鍵是堅持運動，以改善病人咳嗽多痰和呼吸困難。患者亦可根據病情，在醫生和復康治療師的指導下，作適當修改，例如調節每天運動時間。

醫學界近年積極推廣「胸肺復康計劃」，由多個專業組成的團隊為慢阻肺病患者制定合適治療計劃，亦會有運動鍛煉，教導病人如何應對氣喘的技巧，例如蹶唇呼吸，運動前使用氣管擴張劑等。

患者可做適量伸展運動，鍛煉肌力。（蕭韻蕊攝）

患者可以以椅子協助平衡，鍛煉下肢的髖關節外展肌。（蕭韻蕊攝）

下肢較弱或平衡力較差的患者可嘗試騎固定式單車。（蕭韻蕊攝）