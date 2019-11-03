【太古城血案】男子涉持刀仔襲擊三人再咬甩趙家賢耳仔　後遭私了

有網民發起今日（3日）在太古城中心人鏈活動，其後警方以有食肆遭破壞入場驅散，現場一度混亂。晚上7時30分，太古城內疑有人因政見不同爆發肢體衝突，一名灰色衫男子突然拿出水果刀襲擊他人，一對姊妹及妹的丈夫都受傷，當中妹夫背部大量出血，該區原區議員民主黨趙家賢疑被灰衫男咬甩右耳耳朵部分。灰衫男其後被現場人士「私了」，頭破血流。五人同被送往東區醫院救治。

現場至少有5人受傷，至少4人浴血，傷者梁女士表示今日與妹妹及妹夫用完膳在商場外與一名操普通話的灰衫人士爭執，雙方發生口角，灰衫男人其後從袋中取出一把疑似水果刀的物體，向妹妹與妹夫施襲，自己也被不斷拉扯頭髮，混亂中妹妹與妹夫浴血。衝突引起商場內其他人注意，大批黑衣人趕至，將男子「私了」。

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目擊者、市民高太表示，當時灰衫人曾與在場人士發生口角，其後突然聽到有人大叫「有刀」，只見到灰衫人士開始襲擊其他人，其後現場便陷入混亂。

另有現場目擊者提供現場短片，片中可見，除灰色衫男子浴血以外，至少還有3人浴血。梁女士的妹夫背部流血不斷，表情痛苦，其後倒在血泊匯總一度失去意識倒地；梁女士的妹妹則疑似肩部受傷，亦不斷流血；另外，當區議員、民主黨趙家賢而耳朵也在混亂中被咬甩，部分殘肉掉落在地上。民主黨立法會議員林卓廷其後在Facebook證實，被咬甩耳仔的確是趙家賢本人。

現場有人拿紙巾、毛巾等幫傷者止血，其後救護車到場將傷者送醫。現場遺落一把水果刀，疑似灰衫男子行凶之兇器。