【11.3集會】大批警員衝入三區商場驅散　多名區議員斥做法不當

反修例風波引起的衝突持續，市民多次在各個商場進行靜坐集會及築成人鏈等。昨日（3日）市民應網上號召在多區發起「香港人反警暴，七區緊急行街」示威活動，涉及太古、黃大仙、沙田及大埔區等。後來，大批警員持裝進入沙田新城市廣場、太古城及大埔超級城驅散人群，並拘捕數人。據悉，昨日並無商場保安報案，警方做法惹來各界爭議。 民主派沙田巿中心區議員衛慶祥及無黨派太古城東區議員王振星，今早（4日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時均表示，警方在人流眾多的商場大規模驅散，引起不必要混亂及令街坊恐慌。大埔中區議員區鎮樺昨日在大埔中心視察，他說：「有同事聽到防暴警部對講機，指揮官叫佢哋唔好入商場。」惟現場警員並無理會上頭指示。

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大埔區議員：聽到警員對講機 指揮官叫唔好入商場

大埔中區議員區鎮樺說，昨日5至8時到示威現場視察，估計有3百多人在大埔中心商場一帶聚集，當中大部分是「和理非」示威者，在商場內唱歌及摺紙。他又稱，「有同事聽到防暴警部對講機話，指揮官叫佢哋唔好入商場。」惟警員每隔一段時間，便手持警棍及胡椒噴霧衝入商場，有一名速龍警員「四出打人」，更有婆婆在驅散期間被推跌，「令人印象好差。」

區鎮樺又稱，希望在區議會到討論警察執法相關議題，但在5至7月的2次會議均被建制派議員導致流會。被問及是否擔心市民在本月24日的區議會選舉「投唔到票」，他表示較擔心屆時票站外警力過多。「如果好似恆常咁，有兩個軍裝警員係可以接受；但如果票站出面企一排防暴警察，會嚇怕市民。」

沙田市中心區議員：警方如臨大敵 但無乜需要

民主派沙田巿中心區議員衛慶祥稱，昨日並無市民在新城市廣場進行任何破壞，只有部分人毀壞沙田港鐵站設施，認為警方派近80名防暴警員進入商場執法「如臨大敵，但無乜需要」。他說，警方在商場內拘捕了2至3人，但前往港鐵站閘口不一定要通過商場，因此未知被捕人士是否與破壞有關。衛慶祥續說，警方做法引起市民恐懼，「有老人家同小朋友走避、大叫。」他表示，區議會要跟進有關事件，需等待新一屆選舉後進行會議。

太古城東區議員：警方應先與商場保安溝通

無黨派太古城東區議員王振星說，市民昨日在太古城內有人鏈活動，主要只是叫喊口號，批評警員大量派員驅散，在人流眾多的商場引起不必要混亂及令街坊恐慌，「成隊人衝入去，情況不太理想。」

他認為警方應先調查現場情況，與商場保安溝通，了解示威的程度或嚴重性，再決定派員人數。「可以有部分警員先來了解，或者同商場保安一齊了解破壞情況，會好啲。」