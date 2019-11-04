【太古城血案．直播】網民湧到商場要求回應及交代　防暴警入商場

網民昨（3日）在太古城中心發起「東區集氣人鏈日」活動，警方稱有人到商場內食肆破壞，遂派防暴警員入內，爆發警民衝突。在警員離開後，在商場一個出口，一名身穿灰色上衣的男子涉持一把生果刀，刺激傷多人，民主黨太古城西區議員趙家賢上前阻止時，被該男子咬斷左耳。網民發起今晚（4日）到太古城中心，要求管理處回應及交代。 晚上9時50分，數十名防暴警察再到場，並進入商場。

一名蒙面黑衣人士被防暴警帶走。（羅君豪攝）

【22:26】商場保安何先生表示，商場一個鐘前已經關閉，同事一直筆錄各人意見，承諾會跟進。現場人士不滿，表示已經有當時開門的同事的相片，為何連名字都交不出來。

【22:20】太古城保安強調，今晚一直以來「做得很好」，他需要時間處理。但現場人士不滿意，要求商場即刻解釋，早前為何開門放防暴警察進來，並在商場內拘捕市民。

【22:16】商場人員證實沒有報警。而之前防暴警拘捕一個黑衫蒙面男子，現場指當時他只是行樓梯，沒有衝擊行為。商場保安人員何先生表示，有向防暴警察查詢，但防暴警未有理會。

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【22:01】有商場代表與門外警方溝通期間，有商場人員表示，記者出了去就不可以再返入商場，在場人士鼓譟，不滿有出無入講法。

【21:58】防暴警在市民噓聲中，撤出太古城中心。市民再次包圍商場工作人員，「為何應承的事做唔到。」在商場外有男子被警方帶走，商場內市民質問保安為何不開門予記者出外。

【21:56】商場內市民大叫口號，包括「解散警隊 刻不容緩」等。有記者問是否商場報警未獲回應，在防暴警一路退出商場時，有商場保安分隔警方及市民。

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【21:52】大批警員進入商場內，並推撞記者至門口。

【21:50】多名防暴警已下車到達商場門口，手持長槍、圓盾等。有防暴警搜查一名戴口罩男子。商場保安已鎖門。有防暴警手持胡椒噴霧指嚇在商場外的市民，有防暴警大叫「返屋企」啦。

在市民「質詢大會」期間，有防暴警一度到達商場附近，該質詢一度中斷。有商場發言人表示，他們同事去了與警方溝通了解後，警方已經離開。「質詢大會」繼續進行，發言人指，於昨日6時許，防暴警進入商場時，太古城中心並無報警，警方亦未有向商場作出任何解釋。多名市民多次質問，昨日是由哪間商戶報警。

另外，有市民不滿指，灰衫男持刀傷害及襲擊途人時，保安人員卻未有盡力保護市民去制服對方。發言人表示，管理處職員是盡責、盡己所能去做。

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