【樹仁集會．直播】學生會校內集會　聲援被催淚彈撃中男生

反修例風波至今五個月，上周六（2日）中環、銅鑼灣、尖沙嘴集會演變成多區衝突，警方在銅鑼灣富明街電車站作驅散示威者期間，一名擔任義務急救員的樹仁大學男生被催淚彈擊中，背部嚴重燒傷、傷口凹陷，送院後情況嚴重。該校學生會今日（5日）中午12時在校內圖書館綜合大樓地下，發起「聲援同學 共同抗暴」集會，師生、校友將可在場自由發言、撰寫心意卡、摺紙鶴及製作連儂墻，以聲援受傷學生。 《香港01》直播現場情況。

（香港樹仁大學學生會Facebook圖片）

上周六（2日）的港島區示威中，一名年僅18歲的義務急救員背部被警方的催淚彈擊中，背部大範圍燒傷、甩皮。當晚近7時，警方於波士富街及羅素街交界發射多枚催淚彈，其中一枚催淚彈於半空爆開，落在義務急救員背部、受傷倒地，背部大範圍燒傷，左手手指遭灼傷。事後證實該名義務急救員是樹仁大學的學生。

該名急救員的團隊昨（4日）透過立法會議員鄺俊宇發表聲明，指受傷的隊員仍然留醫，現時情況穩定，暫未需要做手術。他們指，當時催淚彈在該急救員的頭部上方爆開，而現場只有少量街坊、記者及急救員，嚴厲譴責警方以極不負責任的方式使用催淚彈。