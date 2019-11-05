【浸大集會・直播】聲援浸大記者被捕　各校學生記者分享採訪現況

繼早前浸會大學有學生記者因身上有切月餅餐刀，而被指藏有攻擊性武器被捕後，浸大再有學生記者於示威現場被捕。 浸大學生會日（5日）下午1時，在校內賽馬會廣場舉行「警察肆意濫捕 記者監權監暴」的聲援記者集會，邀請傳媒工作者及多間大學的學生代表，分享近月的前線採訪經歷。 《香港01》現場直播。

【13:20】浸大新聞系三年級生鄧澤旻昨日（4日）獲准保釋。警方指該21歲男子涉「公眾地方行為不檢」被捕，已准保釋，本月下旬報到。

浸大編委會學生表示，該學生記者情況穩定，下午5時會親自解釋事件。有男學生憶述曾在採訪期間，向警員展示記者證，惟被對方用手蓋著記者證，更稱看不到記者證，質疑記者身份，並推倒該名學生記者。

本周日（3日）有網民於太古城中心發起人鏈活動，大批傳媒到場採訪。下午5時許，有人塗污商場內的美心集團食肆，隨後大批防暴警察進入商場作驅散並制服多人，其間拘捕《立場新聞》特約攝影記者，及浸會大學新聞系三年級的學生記者，是反修例示威中第二名被捕的浸大新聞系學生。

浸大傳理學院和新聞系昨日（4日）就事件發聲明，指據浸大學生會編委會提供資料，涉事同學當時沒參與示威，亦有配戴記者證。校方促警方尊重學生記者的採訪權益，並強烈呼籲警方釐清事實，並在調查過程中公平合理對待涉事同學。