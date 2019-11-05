【警方記者會】港台：不應參與採訪無關活動　免影響報道持平觀感

反修例風波持續近六個月，前線傳媒採訪不時遭到阻撓。六名記者在昨日（5日）警方記者會上，戴上有標語的頭盔聲援兩名被捕記者，最終警方首次取消記者會。港台今日發新聞稿指，管理層對該台記者參與行動事前並不知情，已提醒所有記者在採訪過程中，不應參與任何與採訪無關的活動，以免影響外界對本台新聞報道公正持平的觀感。

六名記者戴上標語頭盔，聲援被捕記者，警方最終決定取消記者會，改為在facebook播片。（資料圖片／陳浩然攝）

港台：不應參與任何與採訪無關活動

六名記者昨日分別戴上貼有「止」、「警」「暴」、「查」、「警」、「謊」的頭盔出席警方記者會，被警方要求除下或離場，雙方僵持逾廿分鐘後，警方首度宣佈取消記者會。警方隨後在Facebook播放片段取代記者會。

港台在新聞稿指，管理層對於該台記者參與行動事前並不知情。部門主管向該名記者了解事件後得悉，前線記者因為採訪近月社會事件期間，面對前所未有的困難，包括屢次受到阻撓及粗暴對待，亦有多名同事受傷，故藉此表達其憂慮及恐懼。

港台指，已提醒所有記者，在採訪過程中，不應參與任何與採訪無關的活動，以免影響外界對本台新聞報道公正持平的觀感。另外，港台重申，根據「香港電台約章」精神，為市民提供不偏不倚和準確的新聞資訊是港台的使命。

港台節目製作人員工會昨日發稿指，支持同事響應行動，並稱反修例風波期間，傳媒採訪時無理遭警暴，批評警方卻連和平表達也容不下。工會指，高度關注事件，促請管方正視警暴嚴重性，並承諾不會秋後算賬。

六名記者坐在記者席，頭戴貼有文字的頭盔，被警察公共關係科警司高振邦要求離場。（資料圖片／陳浩然攝）

《am730》、《明報》聲明指不處分涉事同事

《am730》昨日亦發聲明指，管理層事前並不知情，重申不會向同事作出任何懲處，管理層亦理解記者今次短暫參與抗議行動。

而《明報》編輯部昨日聲明指，一向要求同事在採訪過程中保持專業，不應參與非採訪行為，同時亦要求警方執勤時要切實尊重記者的合法採訪權利，確保採訪自由不受干擾。

聲明指，一直知道前線同事在採訪反修例風波時，面對前所未見的困難，備受來自包括警方在內的阻撓及威脅，多名同事亦因此受傷，曾透過不同渠道多次向警隊反映，包括去信警務處要求解釋並改善。聲明指，理解前線同事身心均受影響，今次參與抗議的同事不會受到處分。