【視點31．直播】陳百祥、杜汶澤出席港台節目　對談政局

反修例風波持續約5個月，影響香港各界，包括演藝界別。曾多次發聲「撐警」的藝人陳百祥，以及支持抗爭的藝人杜汶澤，今日（5日）出席港台節目談論局勢。

節目於下午4點30分開始，甫開始陳百祥與杜汶澤便有「激烈火花」。陳百祥認為，大部分示威者是1997年後出生，並非普通話教學，又沒有接受中史教育，引發是次事件。他又認為年輕人受人擺布。杜汶澤則認為，是否認識歷史並非重點，認識歷史不代表要被極權統治。他續指，暴力主要來自警察，而民調顯示七成人不認同警方。

陳百祥則直言：「大聲唔係道理嚟㗎，我睇唔到差人暴力。」他解釋，示威者使用汽油彈，而暴力亦由示威者先開始使用，故警方只可以以相等暴力「以暴制暴」。他又指，警察只是上班，「無怨無仇點解打你呢。」

於節目開始前15分鐘，杜汶澤身穿黑色西裝到場，而陳百祥亦相同時間到達，他則選擇一身白衣。

陳百祥表示自己身邊的朋友大多是同一想法的人士，想了解另外陣容人士的看法應邀出席。杜汶澤則表示事先未有作出任何準備，認為自己身為香港人，會說香港人說的話，又表示自己於商台工作八年，從未試過講粗口，故不認為自己會先講粗口離場。問到他若然陳百祥於中途跟上回立法會議員何君堯於節目中途離場，將會有何表示，他笑說，「佢呢場咪至多返屋企，冇嘢㗎！」



陳百祥日前到屯門警署慰問警察。（網上圖片）

陳百祥及杜汶澤今日出席港台節目《視點31》，談論現時局勢及民情。