【11.5．直播】水炮車漆咸道場射水驅散示威者　多部私家車中招

反修例示威風波持續，今日是《禁蒙面法》實施至今一個月，有網民發起晚上發起「全民V煞日」，集合地點在尖沙嘴市政局百周年紀念花園。

【21:24】理工大學B座的出入口，有人在校園範圍內的樓梯口設置了障礙物。而在對面的歷史博物館有一批防暴警察設防線。

【21:15】在暢運道歷史博物館對出有兩名黑衣女子被制服，期間被搜背包，其後被警方帶走。

【21:14】警方在漆咸道再次發射水炮，多部私家車中招，警方開咪指現場人士正在非法集結，同時水炮車被前方車輛阻礙前進。

【21:10】防暴警察在尖沙咀拘捕數名身穿黑衫的人士，被捕人士雙手被扣上索帶。

【21:05】由於漆咸道仍有車輛，水炮車未能前行，交通混亂。而示威者亦在金馬倫道後退，有防暴警察出動追趕，有記者被水炮車射中，全身濕透。

【21:00】蒙面人群到達理工大學對出後停下，未幾警方出動水炮車驅散示威者，現場馬路仍然有車輛。除了水炮車，警方出動裝甲車。

【20:55】蒙面人群經金馬倫道行到漆咸道南，轉向旺角方向前行。有示威者以垃圾桶等雜物設路障。

【20:52】在金馬倫道的優品360分店，再遭黑衣人破壞，貨架散落一地。

【20:50】在將軍澳，進入尚德停車場的防暴警察，分布在停車場連接不同商場、屋苑的行人天橋位置，橋上警員由一人至數人不等

【20:50】在金馬倫道的「紅磡冰室」遭破壞，餐廳多幅玻璃被打破。現場傳出火警鐘聲，消防員已到場了解。

【20:46】在尖沙咀，大批示威者沿金馬倫道行走，未知目的地何在，他們沿途高叫口號。

【20:40】在尚德停車場往富康花園的行人天橋上，亦有三至四名防警車及便衣警駐守，有警員帶上黑布蒙面，亦有人手持圓盾。

【20:38】尖沙嘴清真寺外，再有示威者在彌敦道設下路障，巴士無法行駛，需要疏導車上乘客。在不遠處的尖沙咀警署，有警員以揚聲器向等候巴士的市民高叫不要等巴士，並呼籲附近商店關門。

【20:30】有戴面具的示威者在尖沙嘴金馬倫道近漆咸道設置路障。

【20:25】在尚德邨科大學生墮樓的停車場位置，有人點上蠟燭及摺上紙鶴。

【20:18】在將軍澳，10多名防暴警察到達尚德邨停車場，該處是科大學生周同學日前墮下的地方。

【20:15】在尖東聚集人士在場宣讀聲明，並高唱《榮光歸香港》。現場消息指，尖東一帶有大批暴警察佈防，現場示威者散開後退。

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【20:08】警方表示，晚上9時會就科大學生周同學墮樓事件見記者。

【20:06】數以百計示威者聚集尖東百周年紀念花園，他們戴上「V煞」面具，高叫口號。

【20:00】有黑衣市民身上帶備V煞面具，遭在場防暴警察截查帶上警車。

【19:42】康文署宣布，由於預計或會出現特殊情況，油尖旺區九龍公園所有設施已提早關閉，以確保場地使用者的安全。署方又指，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【19:30】有網民宣布，今晚活動地點會定於尖東巿政局百週年紀念花園，呼籲參加者戴上面具。

【18:50】一批全副裝備防暴警察到達旺角朗豪坊一帶，並開始「趕車」要求停泊街邊的車輛離開，朗豪坊指，暫未需要提早關門。

【18:00】有網民於連登討論區號召，今日活動目標範圍在尖沙咀。