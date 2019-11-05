【11.5．直播】防暴警撤出將軍澳廣明苑　陸續登警車離開

反修例示威風波持續，今日是《禁蒙面法》實施至今一個月，有網民發起晚上發起「全民V煞日」，集合地點在尖沙嘴市政局百周年紀念花園。

【01:53】消防員繞著巴士站走了一圈，未有發現任何火種，現正離開。

【01:40】防暴警撤出屋苑範圍，並逐步退出至巴士總站。部份防暴警登上警車離開。有消防員則剛剛到場。

【01:25】防暴警快速推進防線，並已推至尚德邨及廣明苑範圍內。屋苑內開傳出一下槍聲，暫未知屬於哪種槍械及子彈。防暴警繼續在屋苑內搜捕。現場有高空擲物，警員曾持槍指向住戶範圍。另外亦有防暴警走至富康花園搜查。

【01:21】有尚德邨停車場，有防暴警進駐，並持槍指向尚德邨巴士總站方向，而巴士站內有街坊裝束人士、急救人員及記者。警方傳媒聯絡隊成員向記者指，稍後推進期間可能有危險，提醒記者盡量企後。

【01:20】天水圍現場，有街坊指出，大約凌晨零時左右，有最少三輛警車駛至天晴邨，截查多名在場人士，期間施放過胡椒噴劑。最終有2人被帶上警車押走。

【01:16】在元朗，於凌晨零時15分左右，元朗大馬路近太子鐘錶珠寶對開，有大約數十名男女被多名防暴警截查。半小時後，其中約20人被警員帶上警車，據悉他們被指涉嫌「非法集結」。

【01:15】天水圍天晴邨外，約有100人聚集。約於1時10分左右，邨口附近有一名男子被指拍攝在場人士，經檢查後證實並無「影大頭」，但仍有拍攝到部份人士樣貌，故拍攝者將相機內所有照片刪除，現場氣氛不算緊張。

【01:11】再有激進示威者向防暴警察防線掟出一枚汽油彈。防暴警察舉黑旗及橙旗，其後一批防暴警推進至尚德邨及廣明苑範圍。

【01:06】有激進示威者在雨傘掩護下向前，並掟出汽油彈，但扔中站滿記者的行人路，暫未見有記者受傷。而防暴警察立即發射數枚催淚彈還擊。

【01:05】有議員監察成員將現場路障移開少許，隨即有蒙面黑衣示威者衝前，再將路障擺回路上。廣明苑仍有大批示威者聚集，他們打開雨傘，並逐步推前。

【01:00】有人從屋邨高處向下掟玻璃樽，警方立即用強光向上照射尋找，並開咪要求停止犯法行為。

【00:50】鄭家富在現場再次要求與現場指揮官對話，並稱會再次做調停，有警員斥罵他，「走啦四眼仔！」鄭家富亦叫示威者不要再掟磚，警員才會離開。

【00:45】大批防暴警察到場增援。警方開咪並舉起藍旗，指在場聚集人士參與非法集結，要求立即離開。鄭家富再度到場調停。

【00:42】示威者設路障不到3分鐘後，有大批防暴警察衝到現場，在唐明街及唐俊街交界發射數枚催淚彈，其中一枚打到草叢，更一度引起大火。

【00:40】在廣明苑對開，有示威者搬放大量雜物，包括欄桿、垃圾桶、床褥、雨傘等築起路障。

【00:33】防暴警察在將軍澳繼續後撤，尚德停車場外警員陸續登上警車。

【00:25】在將軍澳，警員正擴大封鎖線，期間有市民以粗口向他們指罵，警方指責對方「無文化」，隨後又向記者稱「唔好再影啦」、「已經畀左成晚你地影」。

【00:19】在旺角亞皆老街巴士站被搜查的黑衣女子稱，自己與其他人在候車期間，突然被防暴警察搜查，並只搜查她自己一個，相信是因為自己穿黑衣及戴口罩。她說，警方的態度不太友善，並在自己未許可的情況下已伸手搜查其袋，當時仍未知對方是男警還是女警，其後被要求出示身分證及除下口罩，並須向警方的錄影鏡頭講自己全名。她指，有關搜查手法令她感到不安。搜查完成後，她獲放行。

【00:13】在尚德廣場地下巴士站，有大批示威者及街坊高叫口號，要求警察收隊，鄭家富則繼續在場調停，其後防暴警陸續上警車離去。

【00:12】亞皆老街行人路上多處有防暴警戒備，他們持長槍、胡椒噴霧、警棍等，有巴士站的候車黑衣女士被截查。

【00:08】在旺角，大批防暴警察於亞皆老街新之城對開十字路口集結。大量警車及防暴警持續增援，警方廣播要求在場人士離開

【11月6日．00:05】警方防線一直後撤，現時已退至唐俊街。

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【23:50】警方再度舉起藍旗指現場是非法集結，有人則搬出雜物構築路障，不少人打開雨傘蹲下。現場所見，曾有人向警方的方向拋出磚頭。

【23:45】在鄭家富調停期間，有防暴警開咪，指在場有一名人士蒙面，要求對方立即除下，引來在場人士指罵。有警員開咪，稱有人不斷煽動其他人超過15分鐘。

【23:38】鄭家富以廣明苑法團法律顧問身份調停，他要求防暴警察退後，並同時要求示威者和街坊散去，他指：「我哋大家都唔想再有人命傷亡出現。」

現場所見，防暴警察正向後退數十米，防線後撤。

【23:32】警方開咪要求在場聚集人士散去，並指會採取驅散行動。

【23:26】在場警員再舉藍旗，要求聚集人士散去，同時多名防暴警察及速龍小隊成員到場增援。現場聚集人士仍未散去，部份人繼續指罵警員。

【23:24】前立法會議員鄭家富在場用揚聲器勸喻在場人士不要投擲物品，並呼籲警方離去，警方則以強光照射鄭家富及在場市民，期間繼續展示藍旗。

【23:16】持長盾及防暴槍的防暴警員繼續高舉藍旗，要求聚集人群散去，但在場人士未有離去跡象，大部分是街坊裝束，亦有少部份人全身黑衣蒙面。

【23:11】警方高舉黑旗，隨即再發射一枚催淚彈。

【23:09】警方在示威者及人群聚集方向投放催淚彈，但當時未有舉起黑旗。

【23:12】有在聚集場人士高叫要求防暴警員離開，並向停車場方向推進，期間再次高舉黑旗。

【23:06】配備警棍及戴頭盔的防暴警員及速龍小隊成員在廣明苑地下推進，並清理路障，在場示威者四散，期間繼續指罵警員。

【23:05】防暴警察將防線前推。

將軍澳廣明苑多人聚集，有人掘磚開傘，警舉藍旗。（王潔恩攝）

【23:00】防暴警察在廣明苑外高舉藍旗，指現場人士正進行非法集結，要求在現場人士立即散去，並用強光照射在場人士，有示威者及街坊裝束人士列傘陣。警方在場廣播，稱在場人士正參與非法集結，要求立即散開。

【22:57】將軍澳廣明苑現場，多人掘開路上磚頭，與停車場的警方對峙。十多名防暴警在廣明苑對出，停留在馬路。有街坊大叫示威者快離開，否則警方衝前就走不及。

11月5日晚上，大批帶着V煞面具的人，聚集尖沙咀。到10點50分，旺角彌敦道有防暴警察截查一名男子，該男子之後獲放行。（麥凱茵攝）

【22:44】大批持長槍、配備大支裝胡椒噴霧的防暴警察，在旺角彌敦道一帶巡邏，沿途商店大多正常營業，有市民等巴士，未見有示威者聚集。有市民曾向他們叫囂，讓他們收隊。

【22:00】晚上約10時，聚集在廣明苑的人開始叫口號，聚集的人也增多，約有數十人聚集，部分穿街坊裝，部分人身穿黑衣，有人戴口罩。他們高叫口號，又叫在對面停車場2樓的警員「企直啲」。

【22:00】在近理工大學入口的紅磡站天橋位置，有數十名防暴警察戒備。在場人士用鐳射筆照射警方，警員用手護眼。有人質疑警員為何接近大學範圍，要求見指揮官，雙方情緒開始激動，稍有口角。

【21:50】漆咸南道有示威者設路障，但有幾名男子將路障移開，他們其後想乘搭一輛的士離開，但遭示威者截停的士，現場聚集人士大叫，最終的士司機離開未有接載該批人。

【21:43】警方發聲明，指大量示威者佔據尖沙咀彌敦道、漆咸道南及柯士甸道交界一帶行車線，又以雜物設置路障堵路，造成交通嚴重阻塞；部分蒙面示威者更破壞商店及打破店鋪玻璃。警方警告示威者立刻停止違法行為，並已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車，驅散示威者，又呼籲附近圍觀市民立即離開，市民亦應避免前往尖沙咀一帶的高危地方。

【21:42】水炮車及裝甲車原停泊在理工大學對出的漆咸道南十字路口，現轉入暢運路無上橋往紅磡方向。

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【21:37】防暴警察清理擺放在彌敦道上的路障，現時彌敦道已重開。

【21:35】科學館道及暢運道交界花槽位置，有多名示威者被大批防暴警察制服，部分人頭上仍戴有面具，被翻查隨身物品。

【21:31】在歷史博物館位置的防暴警察用強光射向理大校園平台，其後大批防暴警陸續返回警車。

【21:24】理工大學B座的出入口，有人在校園範圍內的樓梯口設置了障礙物。而在對面的歷史博物館有一批防暴警察設防線。

【21:15】在暢運道歷史博物館對出有兩名黑衣女子被制服，期間被搜背包，其後被警方帶走。

【21:14】警方在漆咸道再次發射水炮，多部私家車中招，警方開咪指現場人士正在非法集結，同時水炮車被前方車輛阻礙前進。

【21:10】防暴警察在尖沙咀拘捕數名身穿黑衫的人士，被捕人士雙手被扣上索帶。

【21:05】由於漆咸道仍有車輛，水炮車未能前行，交通混亂。而示威者亦在金馬倫道後退，有防暴警察出動追趕，有記者被水炮車射中，全身濕透。

【21:00】蒙面人群到達理工大學對出後停下，未幾警方出動水炮車驅散示威者，現場馬路仍然有車輛。除了水炮車，警方出動裝甲車。

【20:55】蒙面人群經金馬倫道行到漆咸道南，轉向旺角方向前行。有示威者以垃圾桶等雜物設路障。

【20:52】在金馬倫道的優品360分店，再遭黑衣人破壞，貨架散落一地。

【20:50】在將軍澳，進入尚德停車場的防暴警察，分布在停車場連接不同商場、屋苑的行人天橋位置，橋上警員由一人至數人不等

【20:50】在金馬倫道的「紅磡冰室」遭破壞，餐廳多幅玻璃被打破。現場傳出火警鐘聲，消防員已到場了解。

【20:46】在尖沙咀，大批示威者沿金馬倫道行走，未知目的地何在，他們沿途高叫口號。

【20:40】在尚德停車場往富康花園的行人天橋上，亦有三至四名防警車及便衣警駐守，有警員帶上黑布蒙面，亦有人手持圓盾。

【20:38】尖沙嘴清真寺外，再有示威者在彌敦道設下路障，巴士無法行駛，需要疏導車上乘客。在不遠處的尖沙咀警署，有警員以揚聲器向等候巴士的市民高叫不要等巴士，並呼籲附近商店關門。

【20:30】有戴面具的示威者在尖沙嘴金馬倫道近漆咸道設置路障。

【20:25】在尚德邨科大學生墮樓的停車場位置，有人點上蠟燭及摺上紙鶴。

【20:18】在將軍澳，10多名防暴警察到達尚德邨停車場，該處是科大學生周同學日前墮下的地方。

【20:15】在尖東聚集人士在場宣讀聲明，並高唱《榮光歸香港》。現場消息指，尖東一帶有大批暴警察佈防，現場示威者散開後退。

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【20:08】警方表示，晚上9時會就科大學生周同學墮樓事件見記者。

【20:06】數以百計示威者聚集尖東百周年紀念花園，他們戴上「V煞」面具，高叫口號。

【20:00】有黑衣市民身上帶備V煞面具，遭在場防暴警察截查帶上警車。

【19:42】康文署宣布，由於預計或會出現特殊情況，油尖旺區九龍公園所有設施已提早關閉，以確保場地使用者的安全。署方又指，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。

【19:30】有網民宣布，今晚活動地點會定於尖東巿政局百週年紀念花園，呼籲參加者戴上面具。

【18:50】一批全副裝備防暴警察到達旺角朗豪坊一帶，並開始「趕車」要求停泊街邊的車輛離開，朗豪坊指，暫未需要提早關門。

【18:00】有網民於連登討論區號召，今日活動目標範圍在尖沙咀。