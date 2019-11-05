尖東聖誕裝飾今起亮燈　維港對岸增至8.2萬顆燈光照耀

近幾日天氣漸涼，冬季漸近，即代表聖誕節快到。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動今日（5日)進行亮燈儀式，尖東區內内及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，為市民及遊客增添節日氣氛。聯會表示，尖沙咀燈飾將於今日起至2020年1月2日晚上6時至11時亮燈；2020年1月10日至2月9日則改為農曆新年燈飾佈置，但未有回應會否擔心示威活動是否影響節日氣氛及零售表現。

尖東聖誕裝飾11月5日晚起亮燈，維港對岸增至8.2萬顆燈光照耀。（余俊亮攝）

發展商聯會會員於尖沙咀中心、帝國中心等多幢大廈，其總面積超過4,000平方米，會有多媒體幕牆的變色LED圓點燈飾，並會增至82,000顆，呈現極具藝術元素及視覺效果豐富的全新數碼動態影像，此外，麼地道沿路的三條天橋會以熱氣球為主題的燈飾，再利用雪花燈飾加以點綴伴襯。

另外，麼地里繼續以燈海作設計主打，並加入以星球及外太空等元素為題，帶來藝術及科幻的效果。南洋中心外牆掛上以聖誕老人為主題的燈飾，向市民展示動感而歡欣的一面，而永安廣場則打造繽紛可愛的聖誕景象，以趣緻老鼠坐於半月上的圖案為燈飾賣點，手持星星許願棒，迎接明年鼠年來臨。

尖東聖誕裝飾11月5日晚起亮燈，同日亦有人發起全民V煞面具，抗議禁蒙面法。（余俊亮攝）

尖東一帶酒店林立，其中帝苑酒店今年掛上38顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛，千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節增添璀璨氣氛，加上紅綠燈飾，閃耀亮眼，象徵喜樂處處、九龍香格里拉大酒店的臨海外牆燈飾，就以多條直線條紋，並在萬千群星拱照閃出光芒，營造普世歡騰的喜慶氣氛。

尖沙咀地產發展展商聯會主席邱文華先生表示，30多年來，尖東的璀瑜燈飾，見證香港發展，滿滿載幾代人豐盛回憶，每年為繁華的尖東添上歡欣氣氛。今年尖東閃爍燈飾攝影比賽以「燈映情、光聚愛」為主題，希望可以用愛維繫各人，拉近人與人之間的距離。

近日社會發生大型社會運動，零售氣氛轉得較為緊張，問到會否影響到商界對投資裝飾上有所影響，以及會否擔心其問題會影響節日氣氛時，邱對未有正面回應。

尖沙咀燈飾將於今日起至2020年1月2日晚上6時至11時亮燈；2020年1月10日至2月9日則改為農曆新年燈飾佈置。聯會表示，今年的平安夜、聖誕日、除夕、農曆年三十晚及農曆大年初一的亮燈時間將會稍為延長。