【崇光感謝祭】人流比五月大減　內地遊客指匯率升減少來港購物

《逃犯例修》引起的大型衝突持續近五個月，銅鑼灣及尖沙咀成示威衝突主要地區，令內地訪港遊客減少，令零售業生意大減。崇光百貨於今日（6日）起至11月24日，一連19天於銅鑼灣店及尖沙咀店舉行「崇光感謝祭」，為顧客提供購物折扣優惠。 早上8時半百貨公司開門前半小時，門外已吸引超過50人前來排隊等候，當中不乏內地遊客，但整體排隊人數則較5月同一活動時大減。有內地遊客表示，以往經常來港購物，但近期由於匯率問題，令香港和內地同一產品售格相若，因此減少來港，與本港反修例示威衝突無關。

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家品部排頭位的蔡先生今日清晨不足7時到達，等候購買2000多元的dyson風筒。（梁煥敏攝）

崇光百貨半年一度的感謝祭今次延長優惠期，並提早於早上9時開店。在家品部排頭位的蔡先生今日早上7時前到達，希望購買價值逾2000元的名牌風筒，為女兒添置新家品，「明明佢已經好多風筒，又話要買一個新啦，佢今日同我一齊嚟，但係佢有啲唔舒服走先，我得閒咪幫佢繼續排囉，第一次嚟派，以為真係好多人，點知排咗大半個鐘得我一個，咁就人人都買到啦！」

有來自廣州的李小姐（右）今早7時專誠前來購買SKII產品，成功成為首名顧客。（梁煥敏攝）

來自廣州的遊客李小姐早上7時到場排隊購買化妝品，成為首名顧客。她說，今次來港三天以購物為主，崇光感謝祭是重點之一，「每半年都會嚟買一買，未用晒都會買定一支，以往排隊嘅人龍好長，今年突然間少咗好多，我都後悔咁早嚟！」李小姐説，近期減少來港原因是本港與內地同一產品價格相差不遠，「依家淘寶買一套都係3000蚊 ，而家呢度又係3000蚊，只係平300蚊，都唔係好優惠啫。」李小姐解釋，優惠跟內地淘寶官網的大致相同，相差的只是港元及人民幣匯率的水位分別，對於非代購的遊客來說，不算太吸引。

至於近期本港的示威衝突，李小姐說，大部份廣州年輕人也不太擔心香港的治安問題，大多只是年長人士的憂慮，亦明白到只要避開相關地區，旅遊並無問題，「好似我呢兩日住中環，都完全未接觸到過，其實都冇諗過要擔心」。