【逃犯條例．直播】港大生校內遊行　聲援受傷科大生及樹仁生

反修例運動以來，多名學生被捕及受傷，包括香港科技大學一名學生在將軍澳警民衝突地點附近墮樓命危、樹仁大學學生任義務急救員期間疑被催淚彈擊中，背部及兩隻手指嚴重燒傷。 香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志。 《香港01》將會到場直播。

香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志。（黃偉倫攝）

香港大學學生會及守護港大聯署關注組發起今日（6日）中午12時半於校內遊行，以聲援受傷的大專同學，並向政府及警方表明港大人的抗爭意志。（梁鵬威攝）

部分參與者學生於直幡寫上祝福語，希望科大的受傷周同學早日康復。（黃偉倫攝）

【13:25】參與遊行的學生從校內中山廣場出發，沿途高呼：「承先賢之志 燃革命之火」；有遊行學生於地上噴上：｢追查警暴｣。不少同學紛紛撐開雨傘遮擋該學生。

【12:50】遊行正式開始，現場大約300名學生參與，各人高叫：｢追究警暴，聲援同學｣。

【12:47】發起行動的學生表示，希望透過今日的遊行，聲援受傷、被捕的各大專院校學生，遊行期間亦希望向未太了解事件的同學，講解事件。

有遊行學生於地上噴上｢追查警暴｣字樣。（黃偉倫攝）

遊行聲明中批評，警方濫權濫暴行為對市民生命造成重大威脅，且有惡化之勢，形容多名大專院校學生成為受害者，包括疑被催淚彈擊中背部、擔任義務急救員的樹仁同學；以及疑躲避警方催淚彈而失足墜樓的科大周同學。

聲明中呼籲大家除了心痛和憤慨，更應化悲憤為行動，在中午12時半到港大的中山廣場集會，並在港大校園範圍內遊行，譴責警方及政府。

而是次遊行的文宣中，亦呼籲同學可留下對科大周同學的祝福，港大學生會及小組將轉交予科大學生會。