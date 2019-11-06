【逃犯條例】李家超：22架次直升機助警執法　無向示威者灑粉末

反對修訂《逃犯條例》風波持續，各區示威衝突不斷。近月在示威現場中，上空經常有直升機盤旋，有人擔心直升機是灑下螢光粉末辨識示威者。保安局今日（6日）書面回應立法會提問時指，今年6月1日至10月31日，飛行服務隊曾應警務處要求，派出共22架次直升機，為警方就公眾活動的執法行動作空中支援。局方又強調，政府飛行服務隊在作出執法行動的空中支援時，從未向任何參與公眾活動的人士灑下粉末或其他物質。

近月在示威現場中，上空經常有直升機盤旋。（資料圖片／羅國輝攝）

民主黨立法會議員許智峯以書面質詢向保安局局長李家超有關在公眾活動期間使用直升機情況，李家超回覆指，在22飛行架次中，飛行範圍包括香港島5次、九龍8次、新界1次，以及8次多於一個以上的地區。而派出的直升機配備恆常設備，例如通訊設備、搜救裝置和拯救吊機，沒有配備額外設備。

李又表示，根據相關條例，政府飛行服務隊支援警務處及其他執法機構執行職責，如打擊罪行、恐怖主義等，並提供不同的服務包括搜救、空中測量、醫療服務等。而政府飛行服務隊自1993年成立以來，一直在這條文的原則下支援警務處及其他執法機構的執法行動。

今年6月1日起，飛行服務隊曾應警務處要求派出共22架次直升機，為警方就公眾活動的執法行動作空中支援。（資料圖片／余俊亮攝）

截至9月初 機場大嶼山範圍拘捕407人

自6月反修例運動起，大批示威者於今年7月至9月期間聚集機場，法院於8月13日應香港機場管理局要求發出臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地阻礙或干擾機場的正常使用，禁制令至今仍有效。保安局局長李家超書面回應立法會議員郭榮鏗提問，指警方沒有備存與修訂《逃犯條例》公眾活動相關，並在機場或大嶼山範圍內被捕人士的分項數字。而自7月26日至9月8日，共拘捕407人。

其中在7月26日拘捕2名，分別28歲及58歲男子，涉及非法集結、刑事毁壞及普通襲擊等；8月9日至13日拘捕148名，年齡介乎17至41歲男女，涉及非法集結、刑事毁壞、襲警、藏有攻擊性武器，以及公眾地方擾亂秩序等。而在9月1至2日，以及7至8日，警方共拘捕257名，年齡介乎13至63歲男女，及非法集結、刑事毁壞、襲警、藏有攻擊性武器，以及公眾地方擾亂秩序等。

自6月反修例運動起，大批示威者於今年7月至9月期間聚集機場。（資料圖片／曾梓洋攝）

另外，政務司司長張建宗亦回應立法會議員葉劉淑儀提問，指在今年9月23日至10月7日期間，共批出52個搜查令；而在10月8日至20日期間，共批出18個搜查令。張建宗表示，現時四位裁判官會被編入每兩星期輪替一次的當值表，負責處理辦公時間外的搜查令申請。