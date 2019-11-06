【直播】科大校長關注危殆周同學情況　一學生推跌他人後被打

22歲科大男學生周梓樂於周日（3日）深夜將軍澳警民對峙期間，在尚德邨停車場墜樓，腦部重創命懸一線，據了解情況尚未好轉。科大校長史維今日下午5時與學生舉行公開會面，史維關注周同學的情況，並指尊重家人的意願，不透露周同學的情況。論壇中，史維指贊同成立獨立調查委員會，指要有透明和共識，香港才有出路。 史維答應學生要求，一同觀看周同學墮樓當晚的新聞影片。之後一名內地生離開時推倒一名本地生，內地生被包圍，被打數拳額頭流血，衝突中亦有人倒地。幾名傷者被送至保安室後，現場恢復平靜，校方明確表示，並無報警、並無警員進入校園。 《香港01》正現場直播。 另領展則透過Twitter公開10條閉路電視片段。

【19:55】一輪衝突後，現場恢復平靜，論壇繼續。史維回應獨立調查委員會的問題，指出如果沒有獨立調查出真相，就沒有共識，全香港要找出路。如果政府沒有回應，會帶領學生，一同要求政府對話。史維邀請學生與他一起，要求政府有一個透明的調查。

現場消息指，白色衫的內地學生推跌本地學生，引起衝突。他並無道歉，離場時被包圍，額頭亦被打至流血。（羅君豪攝）

【19:40】疑打人、亦被圍住及額頭留學的白衫學生，以及另外一名傷者，被護送入保安室。現場消息指，衝突起因是白色衫的內地生推跌一名本地學生，有數名學生不適。

+ 2

【19:34】疑推倒他人的白衫學生，被包圍時，被打數下，額頭流血，有教職員護送。

【19:22】學生播放多段新聞片段後，一名身穿白色衫、講普通話的學生離開時，疑撞到相鄰座位的學生，之後被多名學生圍住。該名學生被打數拳，校長史維不斷開咪呼籲「please sit down」。

【18:45】史維答應，一同觀看學生準備的影片。

+ 3 + 2

【領展公開閉路電視片段】領展就尚德邨停車場墜樓事件，於Twitter發布10條閉路電視片段。片段連結如下：

C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ

C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz

C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv

C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla

C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW

C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC

C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM

C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY

C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj

C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24

領展表示，已應香港科技大學校長史維昨日要求，提供尚德停車場閉路電視片段，基於公眾對科大學生周梓樂墮樓一事廣泛關注，領展例外公布相關片段。為保障個人私隱，片段內部分人士的面容已經電腦效果遮蓋，除此以外片段並無剪輯。

11月6日，科大校長論壇，科大校長史維，關注墮樓危殆的周同學情況。有學生舉起「校長你有盡了全力尋出真相嗎」的標語。（羅君豪攝）

【18:37】史維指，自己全力支持獨立調查，對象是任何一方包括警方，調查需要具透明度，形容這是好基本。有職員提問指，曾有有學生胸口被警方橡膠子彈所射，但學生不相信學校求助熱線，代學生詢問校方的資訊收集，可否確保不會洩漏給第三者，包括警方。

史維指，強調學校有能力保障學生私隱，舉例過往曾與學生私下討論交流，亦不會留名作紀錄，以保障他們身份。

【18:25】史維稱，全力支持成功包括調查警方的獨立、透明、有公信力的調查委員會，形容此舉是沒有疑問。

11月6日的科大論壇上多名學生質問史維會否譴責警方，但史維沒有回應。（羅君豪攝）

【18:06】有學生再次展示警方疑阻救護車離開的照片，質疑警方的做法，詢問史維會否譴責警方。史維指，不能夠單以一張照片作回應。

【18:00】學生不滿史維並未聆聽他們的聲音，出席的學生站起來，並高唱《願榮光歸香港》。他們唱完歌後高叫「解散警隊」等口號後，再次坐下繼續論壇。

此時，史維卻提出「不如大家再另約一個時間」，惟學生拒絕，堅持放置電視一起看閉路電視片段。

【17:50】有學生向史維展示一張照片，表示他蒐集了「證據」，並邀請史維查看。史維下台，但拒絕答應是否會作下一步行動，校方則要求學生將資料以電郵傳給校長。

該名學生情緒激動，要求是校長直接查看，非並由校方所接收。台下的學生叫囂，史維要求「don't yell」，又指他不能夠現在接收「證據」。另一名黑衣打扮的學生則建議，他們可以搬出電視，讓出席的人士全部一起查看閉路電視片段。



【17:43】史維表示，科大有11名學生被捕，當中有三人已起訴及上庭。

史維指，如果學生問題涉及警察，多次重申，任何個案應經過調查，而非過早下定論。被問及會否譴責警方，他僅指，譴責任何一方暴力。

學生指，希望校長以個人身份向整個管理層施壓，保障學生不會因運動而被踢出校。史指，學生被捕與否，不會影響學校對待涉事學生，但如有學生被定罪，由於大學目前的處理指引不足，管治團隊要再作決定。

科大學生在將軍澳停車場墮樓危殆，有學生在11月6日的校長論壇上，舉起當時現場的相片，認為警方阻礙救護車救援。（羅君豪攝）

【17:38】首個發言的科大同學表示，尊重內地生舉起「支持校長」的標語，尊重言論自由。但他指有本地生舉起譴責警方的物品，卻被推撞和襲擊，希望科大公平處理。

有學生質疑，反修例風波持續已有五個月，為何校長不譴責警方濫暴問題史維指，應法庭判定合法與不合法行為，校方只能提供支援，沒有權力干涉警方執法。

【17:13】

校長史維表示，之前發生了一個悲劇，我們一名同學嚴重受傷，現在仍在醫院。校方會提供任何支持，包括尊重家人的醫院，不公開周同學的情況，因此現時不能說太多，但會繼續與家人溝通，給予他們最大的支持。

史維再次向同學解釋稱，已經去信領展及警務處處長，關注警方使用催淚彈的指引，正等待回覆。

22歲科大男學生周梓樂於周日（3日）深夜將軍澳警民對峙期間，在尚德邨停車場墜樓，腦部重創命懸一線，據了解情況尚未好轉。科大校長史維今日下午5時與學生舉行公開會面，會面開始前已有過百人等候入場，不少學生戴上黑口罩，或一身黑衣造型出席。他們會前高叫「光復香港，時代革命」口號，又舉起印有「阻礙救援，如同謀殺，徹查警暴，還我真相」的文宣標語。場內同時有內地生高呼「支持校長」，又舉「和諧校園」標語。雙方一度發生口角，兩邊亦鬥叫口號持數分鐘。

周日（3日）深夜有示威者與警方於將軍澳尚德邨對峙，在警方發射催淚彈清場期間，22歲科大男學生周梓樂被人發現在停車場內從3樓跌落2樓，即時陷入昏迷，地上有一灘血。當日凌晨大批防暴警及警車在尚德邨停車場對出，唐明街與唐俊街十字路口設防線，被質疑阻礙救護車駛往尚德邨停車場救援。

科大校長史維昨晚（5日）發公開信，表示已致函領展行政總裁及警務處處長，向領展索取相關閉路電視片段，以及向警方查詢應如何在示威現場保護自己，尤其是當警方使用催淚彈的情況下。

校方今日下午5時在賽馬會大堂對出空地舉行校長論壇，就事件與學生公開對話。