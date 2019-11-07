【中大畢業禮．直播】典禮前遊行默哀　擬奏國歌時向主禮台抗議

反修例風波持續，多名學生在連月示威衝突中受傷。香港中文大學於今日（7日）舉行畢業典禮，有學生發起於港鐵大學站集合，並遊行至校內烽火台，同時為在示威衝突中受傷的學生默哀一分鐘。另外，有學生亦計劃在畢業禮奏國歌期間背向主禮台，以及展示文宣。 《香港01》直播現場情況。

香港中文大學於今日（7日）舉行畢業典禮，有學生發起於大學站集合，並遊行至百萬大道。（張浩維攝）

【09:36】有內地中大生邊唱國歌，邊持刀指向烽火台學生，隨後被現場保安帶入中國文化研究所。而參與遊行的學生未有理會，繼續在烽火台上高叫口號。該名學生指，持刀是希望保護自己，但未有回應為何要持刀威嚇學生。

【09:31】參與遊行的學生唱出《願榮光歸香港》，其後再度高叫口號。

【09:27】遊行隊頭到達百萬大道烽火台。參與遊行的學生沿途高呼：「光復香港 時代革命」、「香港人 反抗」、「五大訴求 缺一不可」。

【09:10】中大畢業生戴「V 煞」面具及頭盔，手持「中大人不割蓆」、「光復香港時代革命」標語橫幅，高叫口號，由大學港鐵站，遊行至百萬大道。現場有過百人參與。

近9時半，遊行對頭到達烽火台。（胡家欣攝）

【09:00】遊行隊伍起步。參與遊行的中大學生由港鐵大學站出發，步行至百萬大道。

香港中文大學今日（7日）舉行學士及碩士學位頒授典禮。上午8時半，多名身穿畢業袍學生到港鐵大學站集合，部分學生戴上黑色口罩；有學生在地下展示「光復香港 時代革命」的橫額。

而在車站範圍附近，可見有多名身穿反光衣的保安駐守。

有學生在大學站外展示學生遊行路線。（侯彩琳攝）