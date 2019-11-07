【科大畢業禮．直播】史維：會與周同學家人同行　冀可重返校園

香港科技大學今日（7日）舉行畢業禮，惟科大學生會昨日（6日）在校長論壇前透過facebook發帖，批評校方拒絕邀請民選學生校董出席畢業典禮，學生會呼籲應屆畢業生拒向監禮主持校董會主席廖長城鞠躬，以示不滿。 科大發言人昨回應指，校長史維已於校長論壇上澄清，大學並沒有收回邀請剛卸任的學生校董會成員出席科大第27屆學位頒授典禮，事件純屬溝通上的誤會。

【11:03】 有社會科學的學士畢業生在台上高舉手掌，代表「五大訴求 缺一不可」，惟他未有響應不鞠躬行動，有向史維點頭示意。

【10:59】 不少科大畢業生未有向史維行鞠躬禮。

【10:54】科大校董會主席廖長城今日出席監禮，但未有主持「扑頭」頒授學位儀式，而是由校長史維負責。

【10:41】科大畢業典禮正式開始，播國歌期間，有佩戴黑色口罩的畢業生，舉起象徵5大訴求的單手手勢。而在播放國歌後，有場內畢業生高叫「光復香港 時代革命」的口號，至於場外則有十多名黑衣人不斷高叫「光復科大」。

學生校董潘駿穎未有出席，台上左方留有一個空櫈。史維致詞表示，會與周同學家人同行，期望他可以再返校園。

有佩戴黑色口罩的畢業生舉起象徵5大訴求的單手手勢。（鄧穎琳攝）

【10:29】在畢業生進場環節期間，至少兩名穿着畢業袍的畢業生配戴黑色口罩。

畢業典禮將於上午10時30分開始，典禮開始前氣氛平靜，未有任何示威或請願行動。