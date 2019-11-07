【逃犯條例】中大學生會發聲明　譴責警方凌晨再闖校截查8學生　

中大學生會今（7日）發聲明，提到一批警察於凌晨進入中大，並要求大約7至8名學生提供身分證及進行搜身。學生會批評，警察多次在沒持有效法庭搜查令，或充足客觀證據證明「須予逮捕的人」在內情況下進入大學校園。他們又指，警方曾要求被截查人士提供身份證及姓名以外資料，如電話號碼、住址、修讀學系等。學生會重申，對警方無理截查感極為憤慨，並要求警方勿在未經許可情況下進入校園。 《香港01》正就事件向警方及中大查詢。

中大學生會發聲明，譴責警察再度擅闖校園。（中大學生會FACEBOOK專頁）

聲明提到，11月7日大約凌晨3時40分，一批警察由港鐵大學站行人隧道進入中大校園範圍，到達民主女神像前，有數名警察跑至1A校巴站附近，欲往康本國際學術園方向，追捕中大同學。警察隨後要求大約7至8名同學提供身分證及進行搜身，包括5名學生會幹事，最初更曾要求提供學生證。校方安排保安組人員到場了解，整個截查行動並無任何學生被捕。

學生會表示，強烈譴責警察多次擅闖中大校園，在沒持有效法庭搜查令，或充足客觀證據證明「須予逮捕的人」在內情況下進入大學校園。聲明又提到，警方曾要求學生會幹事停止錄影，並提供學生證、電話號碼、住址、修讀學系等個人資料，並指在場人士未能為自己出現於現場提供合理解釋。學生會幹事隨即向警方指出，被搜查人士並無法律責任提供除身份證及姓名以外資料，學生會重申對警方無理截查感極為憤慨。

聲明末端提到，警方擅闖校園事件在各大專院校包括中大、浸大、理大、港大等校園內頻頻發生，而上月（十月六日）警方已曾在完全沒知會校方下，進入中大校園範圍，胡亂截查同學，並以警棍甚至胡椒噴霧指嚇學生。學生會嚴正要求警方切勿在未經許可的情況下擅闖中大校園。



《香港01》已向警方及中大查詢，尚待回覆。