六合彩頭奬1.4億今揭盅 　市民：中咗會去沒有淚水的地方旅行

「要唔要繼續努力工作」還看今晚了！由於上周六（2日）六合彩未有人中頭獎，今日晚上(7日)舉行的六合彩攪珠，若有幸運兒一注獨中，將可獲得1.4億港元巨額獎金。截至今日下午近4時，馬會網站錄得超過1.76億元投注總額，有投注站於下午已有多人排隊打算一碰運氣。 市民林先生說，若中頭獎，希望可以做到一個空氣「清新」，沒有刺鼻氣味、沒有淚水的地方旅行，休息一下。另外，就讀大學四年班的吳小姐亦指，不忍香港發生太多警暴問題，若中了六合彩頭獎，會考慮移民到自由的地方，「如果要即刻諗嘅話，會諗去英國。」

林太（左）表示不希望自己中頭獎，笑說擔心自己心臟「負荷唔嚟」，可以有獎金已非常開心。（梁煥敏攝）

北角馬寶道投注站下午起已有人龍

北角馬寶道投注站，是其中一個「最旺」投注站，下午已有過百人排隊購票碰運氣，受訪市民不少以「買樓」為最大目標，其中再度「加碼」投注的林太笑言，早已購買電腦飛，但因有朋友「想發達」再度購票，故再來排隊，她表示，已按今日日期「11」、「7」作為投注號碼；她又笑言，不希望自己能夠中頭獎，「哈哈，我驚我一注中咗會開心到痴咗線，傻咗！總之中2、3、4、5獎都好，但係中咗頭獎點，都要捐返一成出嚟『先老嚟』。」林續説，若然中獎，當然想「買層樓嘆吓」，但現時也不會幻想太多，最重要是吃一頓美味晚餐，其他再作考慮。

林先生（左）表示，若中六合彩頭獎會即時去一頓旅行，一個「沒有刺鼻氣味、沒有淚水的地方」休息一下。（梁煥敏攝）

有市民希望到沒有催淚彈的地方

另一名等候投注的市民林先生說：「如果中獎，想去旅行先，去一個自由、沒有TG（催淚彈），空氣清新、沒有淚水的地方旅行休息一下。」強調沒有真正的目的地，只是想安靜一點。

另外，有大學生慨嘆現時社會動盪，警員濫捕、濫暴問題令她感到無奈，若然中六合彩頭獎，真心希望能夠移民到其他自由的地方，「要即刻諗嘅話，去英國啦！」她相信，該地處理相同問題的手法會有所不同。

她續說，現時腦海不時想起多個警員拘捕市民的畫面，以及幾個月來社會事件的震撼場面，「有時會睇返『721』、『831』嘅畫面，或者有人提起，心裏面都會覺得好唔舒服，唔希望會有啲咁唔公平嘅嘢發生。」

吳小姐（綠衣）坦言「831」、「721」兩事件非常震撼她的心靈，撞彩後會考慮移民到其他地方。（梁煥敏攝）

「北角馬寶道」馬會投注站，2011年5月攪珠的六合彩中，售出了2張頭獎彩票，其中一張是「電腦飛」，該期六合彩頭獎共3注中，每注派彩約4450萬港元，從此被稱為幸運投注站。