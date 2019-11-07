【石棺藏屍案】事主提投資計劃　首被告指另兩被告均認為是騙財

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案，今（7日）在高院續審，首被告曾祥欣出庭自辯。他形容死者張萬里是「守財奴」，和對方是生意拍檔，介紹他人借錢以賺取佣金。首被告聲稱多年間，從中賺取幾百萬元。張在案發前提及一個房地產投資計劃，多番向首被告借錢，惟另外兩名被告認為張只是「呃錢」。

首被告曾祥欣形容死者張萬里是守財奴。(資料圖片)

首被告自辯時透露，案發時沒有工作，涉案的DAN6單位由親戚替他支付租金。次被告、第三被告和涉案少女「小草」何菱瑜先後搬入其單位。首被告除提供住宿外，亦供應他們飲食。他庭上解釋因「佢地陪我」，遂提供住宿和飲食。

首被告承認喜歡小草

他又透露在雨傘革命中認識「小草」，曾經喜歡對方。他形容和「小草」的關係是好朋友，也是契爺契女。「小草」因和男友、家人有爭拗，而搬到其單住。他和「小草」在單位雖同睡一張床褥，但沒有肉體關係。

首被告曾介紹人到張的機構借款

此外，首被告於2007年認識死者張萬里(下稱：張)，兩人是生意伙伴。首被告介紹他人到張工作的財務機構申請借貸，張則把他人獲得的借款，抽出部份給予首被告。首被告在多年間，因此獲利數百萬元。張有時會把借款炒窩輪，因：「錢又唔係佢，輸就算數，贏就佢袋。」但他指張有時會把投資所賺的部份利潤，分給貸款人。

曾與張瓜分2百萬

首被告又指，和張有很多金錢往來，如張、首被告和內地人曾洽談成立一個公司，各出資200萬元。惟首被告表示沒有足夠資金，首被告便在內地人面前開出一張200萬元的支票，表面上是借錢予首被告，再投資成立公司。惟該支票未有「入數」，該公司也沒有成立，首被告和張瓜分內地人的200萬元投資。

向張借錢要寫借據

此外，首被告曾向張借5千元，以支付醫療費用，並因此寫下借據。首被告形容張是「守財奴」，因此兩人雖是朋友，首被告亦會寫下借據。

對於「小草」早前供稱，被告之間有一個叫「There」組織，講及犯罪活動。首被告今指，「There」是一個WhatsApp群組，各人也會相約聊天、飲酒。首被告曾在「There」會面時，指張價值3千萬美金，但他解釋只是開玩笑，亦有提及教宗、奧巴馬等。

另兩被告認為張騙財

張於2016年2月尾，向首被告提及一個澳洲的房地產投資，要求首被告借錢給他，或替他聯絡「金主」。張及後多番表示急需款項，再向首被告借錢。惟次被告劉錫豪和第三被告張善恒得知後，認為張只是騙財，著首被告不要借錢。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件下午續。

案件編號：HCCC459/2019