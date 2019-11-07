15歲少年示威期間藏鐳射筆罪成　深水埗仍有售　檔主：難入貨

連月來因《逃犯條例》引起而發生的社會運動及警民衝突，不時會出現示威者及警員以電筒及雷射筆互相照射的場面，今日（7日）在西九龍法院少年法庭裁決中，涉案的少年被指今年9月一次在屯門舉行的遊行前，被發現疑藏有鐳射筆、改裝長傘等，被署理總裁判官蘇惠德宣讀裁決前，引用新控罪，並裁定少年兩項藏有攻擊性武器罪成，鐳射筆的使用及購買再度引起關注。 《香港01》記者今日到深水埗鴨寮街發現最少有十所檔口仍有出售鐳射筆，但有檔主表示，現時於內地取得有關貨品十分困難，但明白到有顧客仍然需要有關產品，盡量向不同廠商洽談取貨安排。

深水埗鴨寮街仍有至少十個檔口仍有出售鐳射筆。（梁煥敏攝）

近月來的社會運動中，不時會出現示威者及警員以電筒及鐳射筆互相照射的場面。今年8月，浸會大學學生會會長方仲賢於深水埗購買觀星鐳射筆，被數名便衣警截查後被捕，最終無罪釋放。而今日法庭引用新控罪，遊行前被截查到藏有鐳射筆的少年，改為裁定藏有攻擊性武器罪成，令外界對有關產品會否禁售有所質疑，深水埗鴨寮街一帶一向有不少電子產品出售，《香港01》記者今日到深水埗鴨寮街發現最少有十間檔口仍有出售鐳射筆，有關判決似乎對銷售未有影響。

有檔主表示，自八月起內地當局對鐳射筆及電筒出口問題做法審慎。（梁煥敏攝）

8月起難從內地入貨

其中一檔口負責人表示，至8月起，內地當局對鐳射筆及電筒的出境問題做法審慎，不時查封很久才能到港推出，要取得有關貨品的確有所難度，但他坦言，並非每個顧客將電筒或鐳射筆用作照射警員，若果停售會感到十分無奈、奇怪，「有啲我係熟嘅客人都會傾談兩句，其實有啲用來行山照登所用，有啲係將光射向地下趕走馬騮或者住村屋嘅嚇走害蟲及動物，係真係有所作用先買嘅！」由於有一定的客源，作為商人盡量配合。

記者於鴨寮街一帶發現，大部份鐳射筆或電筒大約為數十至百多元不等，並非為最強力的一種，並且非常容易於貨架上取得。