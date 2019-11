【墮樓科大生・直播】學生發起燭光晚會　數百人唱詩獻白花悼念

今日(8日)為香港科技大學第二日畢業禮,典禮在早上10時開始。在畢業禮上,科大校長史維證實該校學生周梓樂死訊,並請在場人士站立默哀致意;期間史維一度流淚。校方其後決定調動畢業禮程序,史維提早宣布承認學位頒授後,在上午約11時20分離開,前往醫院;畢業禮則繼續進行。科大於中午約12時半宣布取消下午畢業禮。而學生剛發起在校園內舉行默哀活動。 科大學生與校內基督徒團契合辦傍晚的「周梓樂同學追悼及觸光晚會」,儀式以基督教進行。《香港01》會直播現場情況。

+ 3 + 2

【18:55】校方稱,同學若有情緒上問題,可到輔導中心尋求協助。學生會代表稱,科大悼念活動完結,參與人士可考慮到尚德參與悼念活動。

【18:40】科大學生排隊到科大地標日晷獻花,部份人手持燭光,有人哀傷落淚。現場估計超過500人。

【18:12】 牧師朱耀明主持儀式,參加者詠唱詩歌。

【18:06】 現場參加者低頭默哀五分鐘。

【18:02】 科大學生會臨時會長黎煒進發言,表示學生會對於周同學離去感震驚及傷心,代家屬感謝公眾一直以來的支持及祝福,願周同學可以安息。

【17:45】科大學生會表示晚會6時開始,預計活動為時約半小時至1小時,暫預計不會有學界代表有特別發言;但科大學生安排了四架60座旅遊巴供現場人士前往尚德停車場。

【17:29】史維向師生發表公開信,指有片段拍攝到警車阻塞救護車前往救援,導致延緩20分鐘去「展開救治我們的學生」(causing a delay of 20 minutes in the rescue operation of our student),要求就周梓樂死亡,展開獨立調查,校方已開設平台收集證據,之後會交予調查委員會。

【17:20】伊利沙伯醫院發言人對周梓樂離世感難過,個案將轉交死因裁判官跟進。

【15:26】校園內設置悼念區,有人寫上對周同學的說話,並獻上白色鮮花。

+ 7 + 6 + 5

【15:20】位於李兆基商學大樓內、屬美心旗下飯堂內的餐枱及椅子被推倒,吧台位置的玻璃被打碎,餐具滿布一地,售票機被塗鴉。黑衣人破壞餐廳時,有人曾經高呼不要破壞枱櫈。

【15:00】校內中銀分行成為下一個毀壞目標,現場有人在門外噴漆,又將已開掣的消防水喉夾於中銀門間,向室內源源不絕射水。期後有保安嘗試拉掣,數番嘗試才成功關掉。

【14:57】南北小廚內的櫃台被推倒,地上滿布玻璃碎片,店內餐枱及椅子被推倒。有學生在門外塗鴉,噴上撐警可恥等字眼。

有人在科大校長宿舍外噴墨。(張嘉敏攝)

+ 28 + 27 + 26

【14:41】有身穿黑衣學生闖入已關門的校園Starbucks ,毀壞玻璃食物櫃,又推倒收銀機及座位,現場非常凌亂。另外,校內美心旗下的餐廳「南北小廚」外,有學生在門外塗鴉,噴上撐警、可恥等字眼。

【14:37】 現場學生一齊唱「願榮光歸香港」,並高呼口號。期後,學生代表宣布遊行結束。

【14:35】科大公布為防可能出現的人潮及對周邊交通造成的負擔,校方決定取消下午的課堂和一切活動。

+ 3 + 2

【14:21】現場有人呼籲去科大校園內的飯堂「食美心」。

【14:21】有人打爆校長寓所兩扇小窗的玻璃,並撒下溪錢,再用膠水注入門鎖,門柄亦被破壞。史維現時不在宿舍。有學生會代表呼籲在場人士保持冷靜,又指譴責校長同時,不要嚇怕校長家人,「校長唔係殺人兇手。」

【14:15】有學生於校長寓所門口噴漆,寫上「光復香港,時代革命」、「譴責警暴」等字眼,亦有人在門外及植物上張貼文宣。

【14:06】 學生一字排開,在校長寓所門外手持寫上「悼念周同學」的大字標語。

【14:00】 學生手持標語,正遊行至校長寓所,沿途高呼「要求史維譴責警暴」口號。多名科大保安亦有隨行,在場維持秩序,並分開學生與記者,估計約有300人參與。

【13:55】現場代表稱,將手持拼成「悼念周同學」的五張白底黑字板,遊行至史維居住的校長寓所。

學生在畢業典禮台上,豎起「悼念周同學」五字。(張嘉敏攝)

【13:59】在場學生代表呼籲,大家傍晚6時再在科大集合後,開始遊行。

【13:50】學生呼籲發起一星期罷課。

【13:50】有身穿黑衣的學生在台上發言時,重提昨日(7日)有人衝上畢業禮演台上,影響畢業禮一事。他強調上台的人並非刻意影響典禮進行,亦不想自己受傷或遭校方處罰,只是希望校方了解學生想法,重申五大訴求。他向受影響畢業生及家人道歉,又呼籲港人為周梓樂爭取公義、為港人爭取自由公義。

全場不少人都舉起象徵五大訴求的單手手勢,高呼「科大人,反抗」、「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號。發言以中、英文進行後,全場為周同學默哀一分鐘。

【13:46】台上代表稱現時再會默哀一分鐘。

+ 7 + 6 + 5

陳先生 (化名)認為周梓樂的死並非意外。(胡家欣攝) 【13:45】職員陳先生 (化名)手持白色菊花到場悼念。他表示,今早聽到周同學離世消息後,感到好沉重及難過,「有一個學生犧牲咗。」他表示,雖然周的死因未有真相,但觀乎現時的報道,認為周的死並非意外。

【13:33】在台上身穿黑衣的人,手持五張白底黑字板塊,拼成「悼念周同學」,台上、台下都擺滿白花。



【13:23】有學生代表持喇叭引述校方稱,不會追究在台上佈景板噴漆寫字的同學,又稱由於典禮台難以承受過多人,希望部份同學可以下台。



【13:14】大批黑衣學生上台,在佈景版上張貼文宣或噴漆,又在台前地下放置五幅直幡,標語印上五大訴求,包括「追究警隊濫權」、「撒回所有抗爭者控罪」、「撤回逃犯條例」、「撤回暴動定義」、「立即實行雙普選」。在場人士高呼「光復香港、時代革命」等口號。

+ 13 + 12 + 11

【13:08】學生會代表預備紙筆,供現場人士寫上心聲。



【13:05】 現場所見,有不少穿上畢業袍的應屆畢業生響應行動,亦有大量戴上黑色口罩或全身黑衣打扮的學生加入靜默行動。有基督教信仰的同學在場領告,表示願逝者安息,希望公義得到彰顯,「令家人見到邪惡的人得到應有後果,善良的人得到好報」。期間有人雙手合十禱告,亦有學生用手拭淚。



【12:58】 現場有不少家長及畢業生在校園拍照留念,有在場保安稱,校園將會關閉,呼籲在場人士乘車離開。有學生會代表在現場持咪表示,周同學已離世,希望現場人士暫停影相或手上工作,並宣布現時默哀五分鐘。



【12:48】約10名身穿黑衣的學生,在科大俗稱「火雞」的紅色日晷上張貼文宣,部分文宣印有周梓樂的肖像,亦有海報批評警方當日阻礙救援、印上「科大人,只望還周同學一個真相」等。



【12:33】科大校方證實,取消原定下午3時的畢業禮;學生宣布取消下午1時的校內遊行,改為校內默哀5分鐘。



【12:28】 現場職員及保安正拆走大台及收起坐位。有現場職員指,校方取消第四場畢業禮。

科大校長史維宣布該校墜樓學生周梓樂死訊,並一度落淚。(羅君豪攝)

【11:58】 畢業生完成致辭後,倪明選宣告儀式完成。



【11:39】 有畢業生手持迷你國旗上台,並按程序完成儀式下台。



【11:22】據校方網頁,畢業禮原定舉行至12時半,而校長史維提早在上午約11時20分離開,前往醫院。典禮繼續,但主禮由首席副校長倪明選頂上。



【11:17】史維指,由於他要前往醫院,所以他會完成所有學位頒授;即校方會調動典禮的程序。據科大網頁,校方是日會舉行兩場畢業禮,上午為工程學院理學碩士及工商管理碩士的畢業禮;而下午將是理學院、跨學科課程學位畢業生的畢業禮。

【11:14】 台下有畢業生高呼「光復香港,時代革命」口號,但未有阻礙典禮進行。



【11:09】 再有畢業生戴黑口罩上台,並以手劃出十字架號,亦有畢業生再舉五字手勢,兩人之後繼續典禮儀式並下台。



【10:57】有戴黑口罩畢業生上台,在台中舉起象徵「五大訴求」的手勢,獲台下小量掌聲,他隨後走向主禮嘉賓握手並下台。

【10:51】 史維在默哀期間一度以手及手巾拭淚。

【10:50】 史維宣佈,周同學已離世,請在場人士起立,默哀悼念。

【10:30】校長史維致辭時表示,今日畢業生展開人生新一頁,他又再提到,周梓樂目前留醫,情況嚴重,呼籲共同支持他及家人。 他又指,有個傷心消息仍需確認,如證實這段消息,完成這場畢業禮後,會去醫院探望周同學。

昨日(7日)的首日畢業禮上,有學生衝上主禮台揮動「光復香港 時代革命」旗幟,亦有人高叫口號聲援日前受傷、至今早(8日)證實離世的周同學。畢業禮後亦有人塗污校內設施,科大表示會調查事件。