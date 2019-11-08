【墮樓科大生．直播】校長史維確認所有學位後　趕往醫院了解情況

今日（8日）為香港科技大學第二日畢業禮，典禮在早上10時開始。昨日（7日）的首日畢業禮上，有學生衝上主禮台揮動「光復香港 時代革命」旗幟，亦有人高叫口號聲援日前受傷、至今早（8日）證實離世的周同學。畢業禮後亦有人塗污校內設施，科大表示會調查事件。 在畢業禮上，科大校長史維證實該校學生周梓樂死訊，並請在場人士站立默哀致意；期間史維一度流淚。校方其後決定調動畢業禮程序，史維提早宣布承認學位頒授後，在上午約11時20分離開，前往醫院；畢業禮則繼續進行。 《香港01》將直播現場情況。

科大校長史維宣布該校墜樓學生周梓樂死訊，並一度落淚。（羅君豪攝）

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【1122】據校方網頁，畢業禮原定舉行至12時半，而校長史維提早在上午約11時20分離開，前往醫院。典禮繼續，但主禮由首席副校長倪明選頂上。



【1117】史維指，由於他要前往醫院，所以他會完成所有學位頒授；即校方會調動典禮的程序。據科大網頁，校方是日會舉行兩場畢業禮，上午為工程學院理學碩士及工商管理碩士的畢業禮；而下午將是理學院、跨學科課程學位畢業生的畢業禮。

【1114】 台下有畢業生高呼「光復香港，時代革命」口號，但未有阻礙典禮進行。



【1109】 再有畢業生戴黑口罩上台，並以手劃出十字架號，亦有畢業生再舉五字手勢，兩人之後繼續典禮儀式並下台。



【1057】有戴黑口罩畢業生上台，在台中舉起象徵「五大訴求」的手勢，獲台下小量掌聲，他隨後走向主禮嘉賓握手並下台。

【1051】 史維在默哀期間一度以手及手巾拭淚。

【1050】 史維宣佈，周同學已離世，請在場人士起立，默哀悼念。

【1030】

校長史維致辭時表示，今日畢業生展開人生新一頁，他又再提到，周梓樂目前留醫，情況嚴重，呼籲共同支持他及家人。 他又指，有個傷心消息仍需確認，如證實這段消息，完成這場畢業禮後，會去醫院探望周同學。