【墮樓科大生．直擊】科大取消下午畢業禮　學生取消遊行默哀悼念

今日（8日）為香港科技大學第二日畢業禮，典禮在早上10時開始。在畢業禮上，科大校長史維證實該校學生周梓樂死訊，並請在場人士站立默哀致意；期間史維一度流淚。校方其後決定調動畢業禮程序，史維提早宣布承認學位頒授後，在上午約11時20分離開，前往醫院；畢業禮則繼續進行。科大於中午約12時半宣布取消下午畢業禮。 《香港01》將直播現場情況。

科大校長史維宣布該校墜樓學生周梓樂死訊，並一度落淚。（羅君豪攝）

【13:08】學生會代表預備紙筆，供現場人士寫上心聲。



【13:05】 現場所見，有不少穿上畢業袍的應屆畢業生響應行動，亦有大量戴上黑色口罩或全身黑衣打扮的學生加入靜默行動。有基督教信仰的同學在場領告，表示願逝者安息，希望公義得到彰顯，「令家人見到邪惡的人得到應有後果，善良的人得到好報」。期間有人雙手合十禱告，亦有學生用手拭淚。



【12:58】 現場有不少家長及畢業生在校園拍照留念，有在場保安稱，校園將會關閉，呼籲在場人士乘車離開。有學生會代表在現場持咪表示，周同學已離世，希望現場人士暫停影相或手上工作，並宣布現時默哀五分鐘。



【12:48】約10名身穿黑衣的學生，在科大俗稱「火雞」的紅色日晷上張貼文宣，部分文宣印有周梓樂的肖像，亦有海報批評警方當日阻礙救援、印上「科大人，只望還周同學一個真相」等。



【12:33】科大校方證實，取消原定下午3時的畢業禮；學生宣布取消下午1時的校內遊行，改為校內默哀5分鐘。



【12:28】 現場職員及保安正拆走大台及收起坐位。有現場職員指，校方取消第四場畢業禮。

+ 13 + 12 + 11

【11:58】 畢業生完成致辭後，倪明選宣告儀式完成。



【11:39】 有畢業生手持迷你國旗上台，並按程序完成儀式下台。



【11:22】據校方網頁，畢業禮原定舉行至12時半，而校長史維提早在上午約11時20分離開，前往醫院。典禮繼續，但主禮由首席副校長倪明選頂上。



【11:17】史維指，由於他要前往醫院，所以他會完成所有學位頒授；即校方會調動典禮的程序。據科大網頁，校方是日會舉行兩場畢業禮，上午為工程學院理學碩士及工商管理碩士的畢業禮；而下午將是理學院、跨學科課程學位畢業生的畢業禮。

【11:14】 台下有畢業生高呼「光復香港，時代革命」口號，但未有阻礙典禮進行。



【11:09】 再有畢業生戴黑口罩上台，並以手劃出十字架號，亦有畢業生再舉五字手勢，兩人之後繼續典禮儀式並下台。



【10:57】有戴黑口罩畢業生上台，在台中舉起象徵「五大訴求」的手勢，獲台下小量掌聲，他隨後走向主禮嘉賓握手並下台。

【10:51】 史維在默哀期間一度以手及手巾拭淚。

【10:50】 史維宣佈，周同學已離世，請在場人士起立，默哀悼念。

【10:30】校長史維致辭時表示，今日畢業生展開人生新一頁，他又再提到，周梓樂目前留醫，情況嚴重，呼籲共同支持他及家人。 他又指，有個傷心消息仍需確認，如證實這段消息，完成這場畢業禮後，會去醫院探望周同學。

昨日（7日）的首日畢業禮上，有學生衝上主禮台揮動「光復香港 時代革命」旗幟，亦有人高叫口號聲援日前受傷、至今早（8日）證實離世的周同學。畢業禮後亦有人塗污校內設施，科大表示會調查事件。