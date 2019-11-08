【直播】多區悼念墮樓離世科大生周梓樂　1時默哀一分鐘

11月4日凌晨在將軍澳停車場墮樓的科大學生周梓樂，今日（8日）早上不治離世。中午多區均有快閃遊行及悼念活動，《香港01》將直播現場情況。

【13:11】中環遊行的隊頭已經到達環球大廈，與之前中午快閃遊行不同，這次人數明顯更多，看不到龍尾。

【13:01】

中環：遮打花園聚集人士正式出發，現場人士高呼「追究警暴、討回公道、還我真相」等口號。

科大：下午1時正，科大學生在校內默哀。

旺角：旺角有近百人聚集默哀。

銅鑼灣：出席悼念的市民到達SOGO門外，眾人正默哀一分鐘，其間有人傷感落淚，亦有出席者黃小姐表示，已帶備白色菊花，放工後回將軍澳周同學出事受傷的位置，再作悼念。

【12:50】觀塘：有近百人在駿業街遊樂場內聚集，響應網上號召的觀塘快閃遊行。部份人士身穿黑衣及戴上口罩，現場氣氛平靜。

【12:53】約十名警員離開遮打花園，但在場人士尾隨，不斷叫囂。警員退出花園後，在遮打道門口看守。

【12:50】中環：警方在遮打花園舉起黃旗，表示現場是非法集結，又指多人戴口罩，違反《禁止蒙面規例》。在場警員反轉委任證，涉違反警例。市民高叫「香港人報仇」等口號。

【12:48】銅鑼灣：時代廣場外暫有50名市民聚集，正派發黑絲帶。有出席人士表示，今早得悉周同學不幸過身，自己則於銅鑼灣工作，於社交平台得知有關的悼念活動後，到來參與，並指感到心情難過。

【12:45】中環：有警員在遮打花園拍攝，要求一名市民除下口罩，並檢查身份證，更開咪向其他市民表示，若阻擋拍攝是阻差辦公。市民在場向警方高叫口號。警員要求記者退後，不要影響到他們工作。

11月8日中午，中環遮打花園有快閃集會，悼念墮樓離世的科大生。有市民舉起「Hong Kong A Police State」的標語。（張浩維攝）

【12:35】今日的中環快閃遊行集合時為12時30分，遮打花園現時約有150人聚集。

【12:27】中環快閃遊行未開始，惟集合地點的遮打花園已有至少兩隊警隊駐守，其中一人為旗手。有戴口罩的婆婆情緒激動，向在現場警員表示自己只有一個人不是集會，質疑對方為何沒有良心；警員則要求她離開及不要騷擾警察，並開攝錄機拍下過程。